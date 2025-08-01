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別讓陸蟹媽媽成蟹餅！8到10月 墾丁台26線月圓夜交管

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
抱卵母蟹降海釋幼。圖／墾管處提供
抱卵母蟹降海釋幼。圖／墾管處提供

每年農曆6至10月是墾丁陸蟹繁殖高峰期，為了保護抱卵母蟹安全降海釋卵，墾丁國家公園管理處啟動台26線香蕉灣至砂島段護蟹交管工作，將於8至10月的月圓時段執行，也呼籲民眾經過墾丁國家公園海岸公路時減速慢行，禮讓陸蟹等動物先行。

台26線香蕉灣至砂島段護蟹交管工作，執行時間為8月8至10日、9月6至8日晚上6時30分至8時30分；10月6至8日晚上6時至8時（分別為農曆閏6、7、8月的15、16、17日），管制台26線省道39.5K至41.5K共2公里路段。

屆時原四線道將縮減為二線道，採雙向各縮減外側車道，於管制時間中每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘。其中39.6K至39.9K交管期間執行行人管制，禁止非工作人員進入該區活動。

墾管處呼籲，為了現場工作執行順利並減少對陸蟹干擾，請管制時段內無必要使用道路者不要到現場，將道路、海岸、沙灘讓出來，給陸蟹媽媽一個安靜的海洋產房。也呼籲行駛在國家公園區內道路時，提高警覺並放慢車速，若遇到野生動物禮讓牠們先行。

墾管處至十月月圓時段將執行台26線香蕉灣至砂島段護蟹交管工作。圖／墾管處提供
墾管處至十月月圓時段將執行台26線香蕉灣至砂島段護蟹交管工作。圖／墾管處提供

墾丁 國家公園

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