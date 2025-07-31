泰山街頭驚見「洞洞貓」還流膿 新北動保處救援康復叫牠「湯圓」
新北市動保處日前接獲民眾通報，在泰山區大科路附近有貓受傷需協助，動保處獲報後旋即派員救援，經動保處獸醫師初步檢查，貓咪呼吸急促，且全身多處大小不一傷口，必須立即清創手術，經過漫長的治療及復健，貓咪終於完全康復，目前安置於動保處所屬八里動物之家，等待有緣人帶牠回家。
陳姓女子日前在泰山區大科路附近發現一隻受傷的白底虎斑貓躺臥在路邊，似乎還正在流血，周圍可見一攤攤血跡，模樣相當駭人，當下趕緊通報動保處協助，動保處獲報後隨即派員救援。
動保員方英傑表示，當時天候不佳時有陣雨，雖然民眾把貓放置雨遮處，但牠還是渾身濕透，呈現輕度失溫狀態，立即給予貓咪保暖協助後送醫療。
八里動物之家獸醫師黃勁達表示，貓隻剛入所時身體相當虛弱，全身多處不同程度創傷，由於傷口處多伴隨惡臭膿汁，顯示感染相當嚴重，密集施行清創手術是必要的，還須搭配藥物控制病情。
貓舍動保員劉可茵表示，療程相當漫長，過程中感受到貓咪堅強的求生慾望，所以一定要幫助牠康復，在動保人員及志工的悉心照護下，身上的「坑坑洞洞」逐漸癒合，貓咪個性親人也有了可愛的名字「湯圓」，看著湯圓每天可以自在地跳上跳下，悠哉地在露天貓籠享受陽光洗禮，大家都覺得這段時間的辛苦非常值得，期待幫湯圓找到溫暖的家。
動保處提醒，民眾若遇需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話(02-29596353)報案，一起守護每一條寶貴的生命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言