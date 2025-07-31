滿足休閒及水療復健 桃園首座公有毛孩水樂園開張了！

桃園第一座市立寵物用戲水池已完工，明天（8月1日）啟用，桃園市農業局表示，也是全台首座寵物戲水公立池，地點在南昌動物保護教育園區，戲水池結合休閒及水療復健等需求。

南昌動保園區也在啟用前舉辦泳池復健課程實作，邀請飼主攜帶毛寶貝一同體驗水中運動的療癒魅力，為即將啟用的寵物戲水池揭開序幕。即日起開放有需求的飼主，可以上網「桃園市政府動物保護處、南昌動保教育園區、寵物用戲水池預約使用申請表」線上預約登記，網址https://reurl.cc/A3y9r8。

南昌動保園區寵物用戲水池免費開放一般飼主帶狗狗體驗，並提供有水療需求犬隻優先使用，除周一、三及國定假日暫停開放，其餘開放時間為上午9點30分至下午4點（中午12點至下午1點休息）。符合完成寵物登記、狂犬病疫苗接種及絕育手術，即可上網預約登記使用，提醒飼主須全程陪同並注意寵物狀態，若寵物首次戲水，請穿著寵物救生衣並由飼主全程陪同。

農業局長陳冠義說明，為推動友善動物政策並提升毛孩健康照護意識，市府於南昌動保園區新設一座寬長10公尺、寬4公尺，總面積約195平方米公尺的寵物用戲水池，最深水區約85公分，採緩坡設計，讓寵物在緩坡區域準備，緩解對水的恐懼；水池設備也搭配過濾氯氣（無氯氣寵物友善）、循環淨化系統、濾毛設備等，整體依寵物友善量身打造。