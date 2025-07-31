彰化驚喜畫面 石虎白天現身芬園

彰化八卦山是石虎重要棲地，近日芬園鄉大竹社區透過自動攝影機，拍到石虎白天現身的畫面，讓社區居民相當驚喜，彰化縣府去年透過計畫，近兩年已在三個社區拍到石虎活動；南投縣昨也發布「友善石虎、南投同行」的成果發表會，展現86公頃的友善農田，讓石虎、白鼻心等動物與農民共榮。

彰化縣府去年推動「石虎棲地生態服務給付推動計畫」，鼓勵民眾與社區參與生態監測，主動通報，同意設置攝影機，目前芬園大竹社區、大埔社區、彰化市台鳳社區、和美嘉寶社區、花壇長沙社區都有監測攝影機。

該計畫由嘉義大學執行，去年5月在嘉寶社區拍到石虎，該區因鄰交流道、溪流，又有花生田吸引老鼠，也引來石虎覓食，另外河堤旁的芬園大埔社區，去年12月也首次記錄到石虎現蹤，因兩地持續拍到石虎影像，判斷已成石虎固定的生態廊道。

嘉義大學副教授劉建男表示，彰化早期石虎出現多是以路殺方式被發現，近年透過監測計畫與社區參與，逐漸掌握分布熱區，集中在貓羅溪、烏溪流域沿線，也有擴散趨勢。

南投縣府昨與林業及自然保育署南投分署、生物多樣性研究所，舉辦「友善石虎 南投同行」成果分享會。縣長許淑華分享，南投有近50名農友實踐友善農作，友善農地面積達86公頃，作物從稻米、香蕉、紅龍果到芭樂、柑橘都有，除石虎外，白鼻心、食蟹獴等小動物也重回田野。

林保署長林華慶指出，南投試辦生態服務給付後，已擴大至苗栗、台中、彰化等地，石虎友善農地累積300公頃，還成立52支巡守隊定期巡護山林、通報違法狩獵行為，透過標章、給付、社區參與等多元機制，讓農友成為生態守護尖兵。