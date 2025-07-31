聽新聞
0:00 / 0:00

彰化驚喜畫面 石虎白天現身芬園

聯合報／ 記者林敬家江良誠／連線報導
彰化八卦山一帶是石虎重要棲地之一，近日芬園鄉大竹社區透過自動攝影機，拍攝到石虎白天現身的畫面。圖／彰化縣府提供
彰化八卦山一帶是石虎重要棲地之一，近日芬園鄉大竹社區透過自動攝影機，拍攝到石虎白天現身的畫面。圖／彰化縣府提供

彰化八卦山是石虎重要棲地，近日芬園鄉大竹社區透過自動攝影機，拍到石虎白天現身的畫面，讓社區居民相當驚喜，彰化縣府去年透過計畫，近兩年已在三個社區拍到石虎活動；南投縣昨也發布「友善石虎、南投同行」的成果發表會，展現86公頃的友善農田，讓石虎、白鼻心等動物與農民共榮。

彰化縣府去年推動「石虎棲地生態服務給付推動計畫」，鼓勵民眾與社區參與生態監測，主動通報，同意設置攝影機，目前芬園大竹社區、大埔社區、彰化市台鳳社區、和美嘉寶社區、花壇長沙社區都有監測攝影機。

該計畫由嘉義大學執行，去年5月在嘉寶社區拍到石虎，該區因鄰交流道、溪流，又有花生田吸引老鼠，也引來石虎覓食，另外河堤旁的芬園大埔社區，去年12月也首次記錄到石虎現蹤，因兩地持續拍到石虎影像，判斷已成石虎固定的生態廊道。

嘉義大學副教授劉建男表示，彰化早期石虎出現多是以路殺方式被發現，近年透過監測計畫與社區參與，逐漸掌握分布熱區，集中在貓羅溪、烏溪流域沿線，也有擴散趨勢。

南投縣府昨與林業及自然保育署南投分署、生物多樣性研究所，舉辦「友善石虎 南投同行」成果分享會。縣長許淑華分享，南投有近50名農友實踐友善農作，友善農地面積達86公頃，作物從稻米、香蕉、紅龍果到芭樂、柑橘都有，除石虎外，白鼻心、食蟹獴等小動物也重回田野。

林保署長林華慶指出，南投試辦生態服務給付後，已擴大至苗栗、台中、彰化等地，石虎友善農地累積300公頃，還成立52支巡守隊定期巡護山林、通報違法狩獵行為，透過標章、給付、社區參與等多元機制，讓農友成為生態守護尖兵。

石虎 許淑華 紅龍果

延伸閱讀

新北瑞芳金瓜石派出所所長布達 新所長展望打造安居社區

長者下不了樓「設再多日照也沒用」 陳亮恭：社區規畫須考慮高齡需求

富旺W行館 北彰化罕見千坪泳池俱樂部

航空城三跑道工程說明會 兩社區場外陳情盼比照拆遷戶

相關新聞

彰化驚喜畫面 石虎白天現身芬園

彰化八卦山是石虎重要棲地，近日芬園鄉大竹社區透過自動攝影機，拍到石虎白天現身的畫面，讓社區居民相當驚喜，彰化縣府去年透過...

阻綠鬣蜥北上繁衍 苗栗防線啟動偵測

外來種綠鬣蜥入侵一路向北延伸，苗栗縣是最北邊的防線。苗栗縣政府農業處懷疑綠鬣蜥隨菜車北上，今年以來已捕捉移除6隻，並鎖定...

廣角鏡／新竹市犬棕棕 認養有進展

新竹市政府第2代市犬「棕棕」在2021年因有咬傷人紀錄，被送回收容所安置迄今，近日引發熱議，前市長林智堅昨在臉書致歉，表...

遭爆棄養的新竹市犬棕棕可望有家了 動保處：已有民眾認養面談

新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，近日有網友在收容所認養名單發現棕棕相片，質疑遭棄養。林智堅今...

【動物冷知識】連名字都嫌髒！日本人怕蟑螂怕成這樣 英文代號曝光

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？木耳在日文裡，居然是長在樹木上的水母！

彰化石虎大白天現身！芬園社區攝影機拍下珍貴畫面

彰化八卦山一帶是石虎重要棲地之一，近日芬園鄉大竹社區透過自動攝影機，拍攝到石虎白天現身的畫面，讓社區居民相當驚喜。縣府農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。