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狗遭車輛拖行重傷 新北動保處：罰飼主列黑名單

中央社／ 新北30日電

新北市泰山區近日有民眾發現行駛中車輛拖行犬隻，飼主稱疏忽導致，新北市動保處今天表示，依法開罰7萬5000元罰鍰，沒入犬隻，並將飼主列為黑名單，終身不得飼養犬貓。

新北市政府動物保護防疫處透過新聞稿指出，27日下午4時10分許，新北市泰山區一輛行駛中的車輛後頭「綁著一隻狗」在路上拖行，民眾見狀加速攔車，車主才知道犬隻被拖行，下車查看。

動保處說，接獲通報後立即調閱相關車籍資料，與警方合作調查，經聯繫飼主確認該犬隻當日已上藥治療，並轉送至24小時動物急診醫院住院治療。

獸醫師診斷，犬隻四肢及腹部因摩擦受傷嚴重，部分傷口深及肌肉，甚至暴露骨骼，目前仍需持續住院換藥及觀察，若傷口照顧不良，可能引發蜂窩性組織炎，導致須截肢。

飼主表示，當時出門沒發現家人將狗綁在車子後方，完全是疏忽導致，並稱「平常對牠很好，真的不是故意的」。

動保處說明，依動物保護法第5條第2項各款規定，飼主對其管領的動物，應提供適當、乾淨、無害且安全的食物與環境，另不得以汽、機車牽引寵物，若造成動物受傷可依同法第30條第1項第1款，過失使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡處新台幣1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

動保處表示，本案違規情事重大，依據動物保護法裁罰最高7萬5000元罰鍰，沒入犬隻，並列為黑名單，終身不得飼養犬貓，及需參加動保講習。

動物 獸醫師

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