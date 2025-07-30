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遭爆棄養的新竹市犬棕棕可望有家了 動保處：已有民眾認養面談

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市動物保護及防疫所表示，棕棕是一隻公狗，年紀推估約13歲左右，目前體重約27公斤，個性親人。圖／新竹市政府提供
新竹市動物保護及防疫所表示，棕棕是一隻公狗，年紀推估約13歲左右，目前體重約27公斤，個性親人。圖／新竹市政府提供

新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，近日有網友在收容所認養名單發現棕棕相片，質疑遭棄養。林智堅今在臉書致歉，表示會盡最大努力，替棕棕找到適合他的家。新竹市動保所表示，已有民眾表達意願認養棕棕，後續將訪視其飼養環境，會有一周的審核期及冷靜期。

棕棕原為遊蕩犬，2018年經民眾通報後捕捉，安置在新竹市動物收容所。2020年11月被相中擔任「市犬」。因棕棕飼養在開放空間，且非所有民眾都熟悉動物行為，2021年陸續發生民眾遭撲傷、記者遭咬傷事件，市府與動保所評估因棕棕曾受傷過，遭碰觸啟動防衛機制而傷人，2021年4月送回動保所照料，接受行為訓練。

林智堅今天也在臉書說明「棕棕」近況，今早新竹市議員陳建名、劉康彥已陪同有意願領養棕棕的朋友一起到新竹市立動保所，接受所方獨自面談與飼主照顧課程，並親自和棕棕互動，所方也預計在下周訪視棕棕未來的生活環境。因為她本身是愛狗人士，也有豐富的養狗經驗，希望能在動保所的專業評估下盡快媒合成功。

林智堅也誠摯向關心棕棕及動保議題的朋友們致歉，也感謝各界指導。由於當初棕棕不適應新環境，咬傷洽公民眾，經由動保所專業評估，希望透過訓練課程減輕棕棕的壓力。但他和市府同仁後續未持續追蹤，確實不夠周全與嚴謹，「現在我們會盡最大努力，盡快替棕棕找到適合他的家」。

新竹市動物保護及防疫所表示，棕棕是一隻公狗，年紀推估約13歲左右，目前體重約27公斤，個性親人，雖對陌生人及其他狗狗會有較強的防衛行為，不過只要跟牠熟悉、了解其行為訊號後，牠一定會是最佳的伴侶寵物。

新竹市政府積極為棕棕媒合認養人，目前已有民眾前來新竹市收容所表達認養意願，並完成飼主責任教育課程及認養面談，後續會有一周的審核期及冷靜期，並將進行飼養環境訪視。

新竹市代理市長邱臣遠表示，為了讓流浪毛孩有個溫暖的家，除了大幅提升改善流浪動物中途收容環境，並鼓勵以認養代替購買外，市府也推動動物友善標章，邀請民間業者加入動物友善店家的行列，目前已經獲得超過80店家響應加入。

另外，在「一區一寵物公園」的政策上，竹市第3座狗狗公園已在今年7月開工動土，預計年底將完工啟用。市府強調，未來將持續推動飼主責任宣導教育、認養推廣及提升流浪動物收容照護等工作，逐步落實各項動物友善的政策提升毛小孩們的動物福祉。

新竹市政府積極為棕棕媒合認養人，目前已有民眾前來新竹市收容所表達認養意願，並完成飼主責任教育課程及認養面談，後續會有一周的審核期及冷靜期。圖／新竹市政府提供
新竹市政府積極為棕棕媒合認養人，目前已有民眾前來新竹市收容所表達認養意願，並完成飼主責任教育課程及認養面談，後續會有一周的審核期及冷靜期。圖／新竹市政府提供
新竹市動物保護及防疫所表示，棕棕是一隻公狗，年紀推估約13歲左右，目前體重約27公斤，個性親人。圖／新竹市政府提供
新竹市動物保護及防疫所表示，棕棕是一隻公狗，年紀推估約13歲左右，目前體重約27公斤，個性親人。圖／新竹市政府提供

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