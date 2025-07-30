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【動物冷知識】連名字都嫌髒！日本人怕蟑螂怕成這樣 英文代號曝光

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？木耳在日文裡，居然是長在樹木上的水母！

今天我們一起來看三個與日文相關的有趣動物冷知識吧！

蟑螂的日文是 （gokiburi），有些人害怕、厭惡蟑螂的程度超乎想像，連聽到名字都會覺得不舒服，所以也會有人直接稱呼蟑螂為G，就像我們也會以小強來稱呼一樣。

水母的日文是 （kurage），木耳的日文是 （kikurage），木耳在日文有「長在樹上的水母」的意思。

因為木耳外觀上看起來就跟水母一樣嫩Q，連口感都與水母有幾分相似，被稱呼為陸地水母也不為過！

咦！？聽起來是不是很像某種寶可夢的名稱！！

蜻蜓的日文是トンボ （平假名とんぼ），名稱結構可以拆分為在天空飛的棒子。

水黽的日文是アメンボ （平假名あめんぼ），因為水黽看起來像浮在水面上的棒子，又會散發像糖果的甜甜香氣，因此說成「飴棒」。

飴是指以麥芽糖以及穀物為主要材料的糖果，注意這裡是指水黽散發出來的味道，不是吃下去的味道，千萬不要亂吃哇🫣

另外水黽的台語有醬油、醬油瓶的意思，因為水黽身上有一種醬油的味道。

醬油跟糖果這兩種味道差很多啊，到底水黽是哪種味道呢？

參考資料：123

帽子-Hatto

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