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彰化石虎大白天現身！芬園社區攝影機拍下珍貴畫面

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化八卦山一帶是石虎重要棲地之一，近日芬園鄉大竹社區透過自動攝影機，拍攝到石虎白天現身的畫面。圖／彰化縣府提供
彰化八卦山一帶是石虎重要棲地之一，近日芬園鄉大竹社區透過自動攝影機，拍攝到石虎白天現身的畫面。圖／彰化縣府提供

彰化八卦山一帶是石虎重要棲地之一，近日芬園鄉大竹社區透過自動攝影機，拍攝到石虎白天現身的畫面，讓社區居民相當驚喜。縣府農業處指出，這兩年已在三個社區透過攝影機拍到石虎活動的影像，這次拍到石虎在6月23日上午11點左右出沒，是難得的白天紀錄。

彰化縣政府自2024年起推動「石虎棲地生態服務給付推動計畫」，鼓勵民眾與社區參與生態監測，主動通報並同意設置攝影機。農業處表示，根據石虎潛在棲地與活動廊道，已與芬園大竹社區、大埔社區、彰化市台鳳社區、和美嘉寶社區、花壇長沙社區等地合作，布設監測攝影機。

該計畫由嘉義大學執行，研究團隊指出，2023年5月起嘉寶社區攝影機陸續拍到石虎出沒影像。由於該區鄰近交流道、靠近溪流，周圍花生田吸引大量老鼠，也吸引石虎前來覓食。同樣位於河堤旁的芬園大埔社區，去年12月也首次記錄到石虎現蹤，研究團隊認為此處可能為石虎固定的生態廊道，這兩地至今仍持續錄得石虎影像。

嘉義大學森林暨自然資源學系副教授劉建男表示，彰化早期石虎出現多是以路殺方式被發現，近年透過監測計畫與社區參與，逐漸掌握分布熱區。整體來看，石虎活動主要集中在貓羅溪、烏溪流域沿線，今年在溪州濁水溪一帶發現一隻年幼石虎獲救，鹿港地區也曾傳出新的路殺通報，可知石虎在縣內分布逐漸擴散。

劉建男指出，彰化過去缺乏系統性的石虎調查，族群狀況相對不明。雖然縣府近期通過「石虎保育自治條例」，但仍需明確掌握熱區，才能規劃有效的保育策略，並加強民眾教育與宣導，提升地方對石虎共存的支持。

石虎

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