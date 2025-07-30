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「留一點給牠們吃」南投農民友善農作 石虎、白鼻心都回來了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣推廣友善農作十年，拍下許多石虎重回田野、果園的影像。圖／林保署南投分署提供
南投縣推廣友善農作十年，拍下許多石虎重回田野、果園的影像。圖／林保署南投分署提供

「以前只顧著收成，現在也會想著留點給牠們吃。」集集鎮的農友張耕維談起保育石虎的轉變，相當開心，更還因此救過大冠鷲。他和南投近50名農友，十年來在田間默默實踐友善農作，讓農地成為瀕危石虎安心覓食、棲息的家園。

林業及自然保育署南投分署、生物多樣性研究所與南投縣政府今天舉辦「友善石虎 南投同行」成果分享會，肯定長期投入的標章農友及協力夥伴，展現中央、地方、學界與產業攜手推動生活、生產、生態三生共榮的模式。

林保署長林華慶說，石虎是瀕危保育類動物，主要分布於中部淺山與農村交錯地帶，棲地與人類活動緊密重疊，面臨棲地喪失、與人衝突等挑戰。南投推動「友善石虎農作」標章，鼓勵農友不使用除草劑、毒鼠藥、不放養犬貓，並採草生耕作，讓農地變成野生動物安全的生活空間。

南投縣長許淑華說，截至目前，南投已有近50名農友參與，友善農地面積達86公頃，作物從稻米、香蕉、紅龍果到芭樂、柑橘應有盡有。除了石虎外，白鼻心、食蟹獴等小動物都回到田野。

農友張耕維說，曾在果園發現受傷的大冠鷲，立即依照保育課程所學將牠送至野生動物急救站救治，「看到牠康復放飛，是農忙之外最感動的一刻」。

許淑華說，友善農地不只守護石虎，也創造農產品的新價值。家樂福南投店、農道鄉村、粿家幫等業者協助行銷，地方餐廳和烘焙坊則將石虎農作入菜，推出石虎檸檬塔、地瓜麵、青蕉麵等創意料理，讓保育精神走進餐桌。

林華慶指出，南投試辦生態服務給付後，已擴大至苗栗、台中、彰化等地，目前石虎友善農地累積至300公頃，並成立52支巡守隊定期巡護山林、通報違法狩獵行為，透過標章、給付、社區參與等多元機制，讓農友成為生態守護尖兵。

除了石虎，嘉義諸羅樹蛙、屏東草鴞、台灣黑熊等物種也有專屬友善標章，全台各地藉由生態服務給付與政策工具，逐步建立多樣化的棲地保護網絡。

南投縣推廣友善農作，記錄到食蟹獴在田間覓食的身影。圖／林保署南投分署提供
南投縣推廣友善農作，記錄到食蟹獴在田間覓食的身影。圖／林保署南投分署提供
南投友善農地不只守護石虎，農產品還開發出石虎檸檬塔、地瓜麵、青蕉麵等創意料理，提升農作價值。圖／林保署南投分署提供
南投友善農地不只守護石虎，農產品還開發出石虎檸檬塔、地瓜麵、青蕉麵等創意料理，提升農作價值。圖／林保署南投分署提供
南投縣推廣友善農作十年，拍下許多石虎重回田野、果園的影像。圖／林保署南投分署提供
南投縣推廣友善農作十年，拍下許多石虎重回田野、果園的影像。圖／林保署南投分署提供
南投縣近50名農友參與友善農作，成為守護石虎、白鼻心等動物的尖兵。圖／林保署南投分署提供
南投縣近50名農友參與友善農作，成為守護石虎、白鼻心等動物的尖兵。圖／林保署南投分署提供

石虎 農地

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