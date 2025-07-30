綠鬣蜥最北邊的防線…苗栗縣啟動偵測 防止越冬繁衍
外來種綠鬣蜥入侵，苗栗縣是最北邊的防線，縣府農業處懷疑隨著菜車北上，今年至今捕捉移除6隻，鎖定頭份市中港溪、北坑溝、東溪溪高風險熱區，林業及自然保育署啟動偵測，防止牠們越冬繁衍。
綠鬣蜥在南部泛濫成災，因屬於變溫動物，沒有冬眠也無法越冬，苗栗縣成為氣候天然界線，林保署重視這條防線的重要性，今年首次補助縣府加強偵測，目前尚未發現野外穩定族群，但零星發現有越來越多的趨勢。
農業處統計，2022年至去年每年約捕捉移除3隻綠鬣蜥，今年至今通報15起疑似綠鬣蜥，確認11隻，調查人員核實捕捉4隻，民眾自行捕捉交付2隻，分布地點頭份市10隻最多，其中，中港溪、北坑溝各3隻，東溪溪2隻，另公館鄉1隻。
農業處研判綠鬣蜥入侵的路線，可能從南部野化熱區隨菜車或貨車棧板夾帶進入，過2023年就曾當場查獲2隻綠鬣蜥藏在菜車內，但似乎還沒有越冬的跡象，可能也是隨車又南下，但氣候暖化，天氣越來越熱，不排除綠鬣蜥落腳苗栗繁衍。
目前防治策略，鎖定中港溪、北坑溝、東溪溪高風險熱區，日、夜間巡查，繁殖季加強調查頻率，若觀察到18公分以下幼體2隻，將視為可能繁殖跡象，擴大調查半徑至2公里，即時移除是首要任務，已發現未捕獲地點，1周內補充追蹤調查。
此外，建議中央協調物流倉儲、貨運業者，加強夾帶檢查與裝卸前檢視，另加強通報熱區社區宣導講座，辦理移除綠鬣蜥移除訓練，培養在地快速應變能量，防堵族群往北擴散。
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