拉布拉多、米格魯都上榜！研究：「6種」狗天生易胖 飼主應這樣預防

美國有超過半數狗狗體重過重，專家提醒，部分犬隻品種天生易胖，若主人忽視體態與飲食管理，不僅影響牠們的壽命，更可能導致關節病、糖尿病等疾病。文章整理出近期研究與犬隻肥胖統計，提醒飼主了解自家愛犬品種風險，才能及早防範。

根據「每日郵報」報導，德州農工大學（Texas A&M University）近期發表於「狗狗延壽計畫」（Dog Aging Project）的研究指出，美國約有50%的狗狗屬於體重過重或肥胖，其中品種特性、居住環境與「食物動機」（對食物的渴求程度）為影響主因。

研究團隊發現，許多屬於工作犬或獵犬血統的狗狗，例如黃金獵犬、拉布拉多與米格魯，原本擁有強烈的進食動機與活躍體能，但當生活環境限制活動量或餵食方式不當時，更容易快速發胖。

根據「英國皇家獸醫學院」統計，以下六種犬隻為目前肥胖風險最高的品種：

1.哈巴狗（Pugs） 2.米格魯（Beagles） 3.黃金獵犬（Golden Retrievers） 4.英國史普林格獵犬（English Springer Spaniels） 5.邊境㹴（Border Terriers） 6.拉布拉多（Labrador Retrievers）

其中，拉布拉多被研究證實具有與飢餓感調控有關的基因變異，導致牠們「永遠吃不飽」；米格魯與哈巴狗則因體質關係、活動量低，加上容易過度餵食，也常見於肥胖案例中。

研究團隊也強調，即便是原本活動力強的狗狗，若缺乏運動與規律餵食，也可能快速走向過重風險。因此，他們建議平時應讓狗狗維持「規律運動」，避免長期待在室內；也可使用「緩食碗」、「分次餵食」，降低狼吞虎嚥的風險；此外，「定期體態評估」也相當重要，飼主可學習簡單的體況評估法，每月紀錄體重變化，並定期諮詢獸醫。

研究團隊提醒，肥胖雖不會立刻威脅生命，卻與犬隻的關節疾病、心臟病、糖尿病與壽命縮短高度相關。尤其是看似精力充沛的「運動犬種」，更需要飼主主動為牠們安排運動與節制飲食。及早察覺、適時調整，才是維持狗狗健康快樂的關鍵。