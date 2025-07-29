獨／太殘忍！黑車綁狗拖行影片瘋傳 新北動保處：最重罰7萬5 終身禁養

新北市近日瘋傳一段行車紀錄器影片，只見一輛黑色休旅車行駛於彎道山路，車後竟拖著一隻狗，毛孩無力奔跑，在地上翻滾數次被拖行，場面怵目驚心，後方騎士追上猛按喇叭將車攔下，動保處表示最高罰7萬5並終身禁養。

新北動保處表示，該案已由蘆洲分局五股分駐所與動保員前往查處，車主稱「不知家人將狗繫於車外」，全案仍將調閱監視器釐清說法。

畫面曝光後，許多民眾湧入影片留言區痛批車主殘忍，「車速那麼快根本虐待、這種人渣應該終身禁止飼養動物、狗狗被這樣拖，肯定全身傷」。

議員陳明義在影片下方留言表示，他已於下午親自到車主家中查訪，雖人不在，但警方與動保處晚間七時許已聯繫到車主，也將親自前往查看受傷毛孩狀況。

動保處表示，目前飼主稱是家人未告知將狗綁在車外，自己開車出門時不知情，導致狗受傷，但此說法仍需進一步調閱監視器確認是否屬實。