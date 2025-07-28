保育類欖蠵龜困網哀吼 澎湖岸巡聞聲及時救援

一隻保育類「欖蠵龜」受困廢棄漁網，金馬澎分署第七岸巡隊岐頭安檢所日前執行港區及岸際巡查，聽見海龜吼聲救回，送交水試所澎湖漁業生物研究中心海龜收容中心進行後續照護。

金馬澎分署第七岸巡隊發布新聞稿指出，岐頭安檢所25日晚間9時35分在執行港區及岸際巡查時，在離岸約10公尺處聽見一隻活體海龜吼聲，趨前查看受困破舊漁網中無法脫身，且身上有明顯外傷，立即通報澎湖縣農漁局及海洋委員會海洋保育署海洋保育工作站協處救援。

第七岸巡隊表示，獲救脫困海龜，為保育類的「欖蠵龜」，海龜背甲長約46公分、寬約50公分，海巡人員與農漁局聯手先妥善安置於岐頭安檢所，並26日交由海洋保育站人員，轉送至農業部水試所澎湖漁業生物研究中心海龜收容中心，進行後續照護。

第七岸巡隊表示，海巡人員平時除執行海域巡防、安全維護、救生救難及為民服務任務外，對於海洋生態保育也責無旁貸，籲請民眾共同守護珍貴海洋資源，切勿隨意棄置漁網或其他海漂廢棄物，以避免對海洋生物造成傷害；如有發現不法情事或需海巡單位服務時，請立即撥打「118」海巡服務專線通報，一起為海洋盡一份心力。

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