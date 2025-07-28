728世界肝炎日 獸醫提醒：年長犬貓要留意肝功能變化

每年7月28日是世界肝炎日，除了人類健康要關注，家中的毛寶貝健康也別輕忽。新北市動保處提醒飼主，年長犬貓更應留意肝功能等指數變化。

新北市動保處日前為新北特教學校校園犬「貝果」做例行健康檢查，發現牠肝功能指數略高。貝果已14歲高齡，經獸醫師詢問主要照顧者，經綜合評估後認為，肝指數升高應屬自然老化所致，無需藥物治療，只要定期追蹤即可。動保處表示，隨著年齡增長，動物的器官功能也會逐漸退化，若能及早發現異常，就能及早介入照護。

獸醫師林洋演說明，老年犬因老化問題造成肝功能異常，據統計，10至20%的老年犬會有這類情況，其他原因如感染、藥物副作用、環境毒素、飲食不當等。

例如感染鉤端螺旋體這類傳染病，可能導致肝臟發炎，甚至危及生命；另外，若誤食人類藥物、清潔劑或含毒植物等，出現輕微肝病時食慾會下降，若嚴重時會有黃疸情形，飼主可藉由觀察毛寶貝的眼白及腹部皮膚來判別是否變成黃色，注意是否有黃疸症狀，定期健檢是守護寵物健康的重要關鍵。

獸醫提醒，平時應注意毛寶貝的飲食、行為及精神狀況，若發現異常如食慾不振、精神倦怠或黃疸等症狀，最好立即就醫，並定期為寵物安排健康檢查，很多異常都是等到症狀特別明顯才被發現，但往往問題已持續一段時間。 新北特教學校校園犬「貝果」性情溫和。圖／新北市動保處提供 新北特教學校校園犬「貝果」是校內的開心果，獲得校方人員無微不至的照顧。圖／新北市動保處提供 新北特教學校校園犬「貝果」性情溫和，能參與校方安排的生命教育課程。圖／新北市動保處提供 新北特教學校校園犬「貝果」到動物之家做例行健康檢查，透過X光檢查內臟及骨骼情況。圖／新北市動保處提供

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