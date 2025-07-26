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北市動物園迎新朋友！新加坡馬來虎「Arhaa」抵台 促進物種繁衍

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
動物園迎來新朋友，新加坡動物園的4歲半的雄性馬來虎「Arhaa」7月25日晚間順利抵台，園方表示，將在為期1個月的檢疫期後，嘗試與園內雌虎「Shima」配對，在全球馬來虎域外保育計畫下，共同為極度瀕危馬來虎的族群延續貢獻力量。圖／動物園提供
動物園迎來新朋友，新加坡動物園的4歲半的雄性馬來虎「Arhaa」7月25日晚間順利抵台，園方表示，將在為期1個月的檢疫期後，嘗試與園內雌虎「Shima」配對，在全球馬來虎域外保育計畫下，共同為極度瀕危馬來虎的族群延續貢獻力量。圖／動物園提供

台北市立動物園今天迎來新朋友，新加坡動物園的4歲半的雄性馬來虎「Arhaa」7月25日晚間順利抵台，園方表示，將在為期1個月的檢疫期後，嘗試與園內雌虎「Shima」配對，在全球馬來虎域外保育計畫下，共同為極度瀕危馬來虎的族群延續貢獻力量。

老虎在國際自然保育聯盟（IUCN）的紅色名錄中名列「瀕危」（EN）等級，而包括馬來虎在內的數個區域亞種，更是因嚴峻的生存考驗，被列至「極危」（CR）等級，在全球馬來虎域外保育計畫下，與新加坡動物園合作，透過個體調度促成新的繁殖配對及血緣更新，目標即在鞏固馬來虎域外安全族群。

園方指出，今年與新加坡動物園的雙向借殖合作，雌性馬來虎「Serikin」率先於2月25日由台北動物園前往新加坡動物園，而新加坡動物園的馬來虎雄性個體「Arhaa」則於7月25日晚間平安抵達台北動物園，將在為期1個月的檢疫期後，嘗試與雌虎「Shima」配對。

園方表示，「Arhaa」於2020年12月27日出生於新加坡動物園，體重約138.6公斤，上午「Arhaa」不到一分鐘時間就進了運輸箱籠，性格穩定、對保育員並不會出現明顯的敵意，這也讓牠在配合保育員的運輸工作中展現極佳的適應力與信任感。

園方說，每年的7月29日是國際老虎日，為呼應國際老虎日，今天動物園在熱帶雨林區馬來虎活動場旁（亞洲象涼亭）於10:40、14:40、17:10進行「虎CARES快閃教育活動」，歡迎民眾一起來認識老虎的美麗與哀愁。

動物園迎來新朋友，新加坡動物園的4歲半的雄性馬來虎「Arhaa」7月25日晚間順利抵台，園方表示，將在為期1個月的檢疫期後，嘗試與園內雌虎「Shima」配對，在全球馬來虎域外保育計畫下，共同為極度瀕危馬來虎的族群延續貢獻力量。圖／動物園提供
動物園迎來新朋友，新加坡動物園的4歲半的雄性馬來虎「Arhaa」7月25日晚間順利抵台，園方表示，將在為期1個月的檢疫期後，嘗試與園內雌虎「Shima」配對，在全球馬來虎域外保育計畫下，共同為極度瀕危馬來虎的族群延續貢獻力量。圖／動物園提供
動物園迎來新朋友，新加坡動物園的4歲半的雄性馬來虎「Arhaa」7月25日晚間順利抵台，園方表示，將在為期1個月的檢疫期後，嘗試與園內雌虎「Shima」配對，在全球馬來虎域外保育計畫下，共同為極度瀕危馬來虎的族群延續貢獻力量。圖／動物園提供
動物園迎來新朋友，新加坡動物園的4歲半的雄性馬來虎「Arhaa」7月25日晚間順利抵台，園方表示，將在為期1個月的檢疫期後，嘗試與園內雌虎「Shima」配對，在全球馬來虎域外保育計畫下，共同為極度瀕危馬來虎的族群延續貢獻力量。圖／動物園提供
動物園迎來新朋友，新加坡動物園的4歲半的雄性馬來虎「Arhaa」7月25日晚間順利抵台，園方表示，將在為期1個月的檢疫期後，嘗試與園內雌虎「Shima」配對，在全球馬來虎域外保育計畫下，共同為極度瀕危馬來虎的族群延續貢獻力量。圖／動物園提供
動物園迎來新朋友，新加坡動物園的4歲半的雄性馬來虎「Arhaa」7月25日晚間順利抵台，園方表示，將在為期1個月的檢疫期後，嘗試與園內雌虎「Shima」配對，在全球馬來虎域外保育計畫下，共同為極度瀕危馬來虎的族群延續貢獻力量。圖／動物園提供

動物園 新加坡

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