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影／紅皮卡高速拖行哈士奇 埔里「公路酷刑」網友憤怒

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
紅色皮卡車高速行駛，車後方的哈士奇被一路拖行，引起網友質疑虐待動物。圖／翻設臉書爆料公社公開版
紅色皮卡車高速行駛，車後方的哈士奇被一路拖行，引起網友質疑虐待動物。圖／翻設臉書爆料公社公開版

令人心痛的畫面在南投埔里鎮街頭上演！今天有民眾目擊一輛紅色皮卡車高速行駛，後方竟拖著一隻哈士奇，狗狗被繩索拴住，跟不上車速一路掙扎、最後被拖行消失，影片曝光後引發網友震怒，痛批駕駛「毫無人性」。

目擊民眾將畫面上傳至臉書「爆料公社公開版」，影片中可見，哈士奇拚命跟在皮卡車後方，但顯然體力不支，幾度幾乎摔倒。原PO表示，「後面一輛三菱衝去攔車攔不到，駕駛以為三菱在追車，結果紅色皮卡越開越快，希望哈士奇沒事。」

畫面曝光後，引起社群平台熱烈討論，不少網友心疼「太誇張了，怎麼會這樣對狗？」「就算狗跳車，駕駛不可能沒感覺吧！」「這不是虐待什麼才是？」也有部分網友認為狗狗可能是從車斗跳下，但即便如此，駕駛有責任立即察覺與處理，否則後果不堪設想。

南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永受訪表示，該案已依動物保護法啟動調查，目前正透過警方系統查詢車牌，設法聯繫當事人說明情況。如果聯繫不上，預計將於下周一由南投監理站發函，正式通知車主到案說明。

唐佳永指出，即便不是故意虐待，若駕駛人未妥善安置動物，導致其受傷或死亡，將依「動物保護法」第6條及第30條規定，裁處1萬5千元至7萬5千元罰鍰；若經查證為蓄意拖行或虐待，並造成動物肢體殘缺、器官功能喪失或死亡，則將加重處罰20萬元至200萬元，並移送地檢署偵辦，追究刑事責任。

唐佳永強調，車主若載運寵物應使用籠具或繫繩固定，確保動物安全，避免跳車或滑落車外發生意外。

動物 虐狗 南投縣

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