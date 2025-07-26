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新加坡動物園雄馬來虎抵台 配對守護族群未來

中央社／ 台北26日電

推動全球馬來虎域外保育計畫，台北市立動物園今天表示，昨晚來自新加坡動物園的雄性馬來虎Arhaa順利抵台，期望未來與園內雌虎Shima配對，為極危馬來虎延續族群。

台北市立動物園透過新聞稿指出，不僅老虎在國際自然保育聯盟（IUCN）的紅色名錄中列為「瀕危」（EN）等級，包括馬來虎在內的數個區域亞種，更因生存嚴峻，被列爲「極危」（CR）等級。

動物園指出，昨天晚間抵達台北市立動物園的雄性馬來虎Arhaa，為新加坡萬態野生動物保育集團轄下的新加坡動物園重要成員，將在為期1個月的檢疫期後，嘗試與雌虎Shima配對，期待能為極度瀕危馬來虎的族群延續貢獻力量。

動物園說明，雄性馬來虎Arhaa於2020年12月27日誕生在新加坡動物園，體重約138.6公斤，性格穩定，對保育員並不會出現明顯敵意（不太會哈氣）。這次運輸過程中，牠也展現極佳適應力與信任感，昨天上午不到1分鐘時間就進入運輸箱籠。

動物園表示，期望在全球馬來虎域外保育計畫下，透過雙邊動物園合作，以個體調度促成新的繁殖配對及血緣更新，藉此鞏固馬來虎域外安全族群。

動物園補充，今年與新加坡動物園推動雙向借殖合作，雌性馬來虎Serikin已率先在2月25日，從台北市立動物園前往新加坡動物園。

動物園提到，每年7月29日是國際老虎日，旨在提升社會大眾對保育野生老虎及其棲息地的意識，並採取保育行動；今天園內的熱帶雨林區馬來虎活動場旁的亞洲象涼亭，共舉辦3梯次「『虎CARES』快閃教育活動」，歡迎大小朋友參加。

動物園 新加坡

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