金門見緬甸蟒捆孔雀 野保協會：通常不主動攻擊人

金門民眾王明宗在工作室外發現緬甸蟒捆住孔雀，蟒蛇後來雖離去但仍擔心安全；野保協會說，緬甸蟒通常不主動攻擊人，室外遇到繞開即可，室內則可通報消防委派專業人士捕捉。

金門陶藝家王明宗今天在泗湖工作室接受媒體聯訪表示，因工作室靠近山野，今天工作時突然聽到巨響，循聲找去發現有蟒蛇捆住某個動物，「原以為是我養的雞，結果是一隻孔雀」。

王明宗說，他本想前去救孔雀，但靠近後蟒蛇似乎受到驚嚇就鬆開孔雀離去，而孔雀已經死亡；他說，當發現這隻蟒蛇失蹤，「我也是感覺到有點害怕，萬一在這個地方又出現咬到人那真的很不好」。

金門縣野生動物救援暨保育協會總幹事陳鳳華接受中央社記者採訪指出，依照片判斷該隻蟒蛇是金門原生蛇類「緬甸蟒」，牠們性情穩定攻擊性不強，通常不會主動攻擊人類，反而會第一時間選擇逃跑，卻常因體型龐大讓民眾感到不安，「如果在路上遇到牠們，其實默默繞開就可以了」。

陳鳳華表示，在住家附近看到緬甸蟒也不用特別擔心，如果牠在肉眼可見範圍，如在住家院子，可以拿個長竿子撥打周邊，牠通常就會自行離去。

陳鳳華也說，如在室內發現蛇類，民眾應該將小孩、寵物帶開，不要與緬甸蟒接觸，並盯著緬甸蟒動向，且撥打119通報，消防隊會委派專業人士幫忙捉蛇並送至動保協會，協會收治後，會選擇人煙稀少地區野放。

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