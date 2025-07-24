桃園周日南昌公園毛起來Fun寵物嘉年華 寵物闖關賽報名

有時候我們把狗狗抱起來，牠卻馬上扭來扭去想要掙脫。遇到這種情況，別急著覺得狗狗不愛你，其實牠這麼做背後有很多原因！日本訓犬師いろは解析「狗狗不想被抱」5大常見心理因素，並分享抱狗時應注意的小細節，趕快來看！

2025-07-23 14:16