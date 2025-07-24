桃園周日南昌公園毛起來Fun寵物嘉年華 寵物闖關賽報名
桃園市動保處年度指標活動「毛起來Fun 寵物嘉年華」，27日（周日）在桃園區南昌森林運動公園登場，現場有寵物用品市集、手繪飲料提袋DIY體驗、毛孩才藝演出、草地野餐等多元內容；另有趣味寵物闖關賽，即日起開放網路報名額滿為止。
動保處長王得吉表示，今年指標活動聚焦「寵物友善」、「尊重生命」兩大核心理念，結合趣味互動與教育推廣，傳遞正確飼主責任，包括寵物認養、晶片登記、絕育措施等；另設置狂犬病疫苗施打、免費毛孩健康檢查、寵物生命紀念宣導、寵物文創及各項美食等16個攤位。
活動亮點寵物闖關賽即日起開放限額報名中，闖關內容針對小型寵物（10公斤以下），及大型寵物（10公斤以上）不同體型毛孩量身設計，以跳躍、鑽圈、繞行等結合趣味與挑戰性，寵物須配戴牽繩，並由飼主全程陪同闖關，從默契協作到敏捷反應，讓主人與毛孩一同歡笑奔跑、共同突破關卡，闖關成功即可獲得手機袋、袖套、寵物零食、寵物罐頭等隨機好禮一份，活動27日下午1時至4時在南昌公園登場。
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