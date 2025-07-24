快訊

3颱共存！罷免投票日受影響 這3天恐有較大雨勢

1億8千萬搞定！沈慶京辦保停押 準備戴電子腳環重獲自由

泰柬交火跑第一？傳柬埔寨前總理洪森離開金邊 搭專機飛往大陸

邊牧被放烘乾箱1小時活活烤死？ 主人：寵物店曾謊稱狗中暑

香港01／ 撰文：林芷瑩
寵物店工作人員將「66」放在烘乾箱內長達一個小時後致死。圖為「66」生前照片。（小紅書）
寵物店工作人員將「66」放在烘乾箱內長達一個小時後致死。圖為「66」生前照片。（小紅書）

7月22日，大陸福建漳州市有網友稱，其寵物狗被寵物店工作人員放在烘乾箱，在高溫中烘了1個小時，狗被活活烤死。涉事寵物店現已歇業。

《極目新聞》報導，事主吳女士介紹，其寵物狗是一隻邊境牧羊犬，今年6歲，名叫「66」。7月20日，她將「66」放在漳州萌團寵物世界綠海學城店寄養；21日，店家在其不知情的情況下為「66」洗澡，之後將牠放入烘乾箱，店家外出辦事，讓「66」在高溫裏烘了1小時，活活被烤死。

吳女士稱，店家發現時狗「還有口氣」，對方卻沒有第一時間送院，還謊稱「66」只是中暑。當天她到達現場才知道「66」已經離世，身上都是高溫烘烤的大小便失禁的糞便。

吳女士表示，店家已在微信朋友圈及抖音公開向「66」致歉，並提到現有門店萌團寵物將永久閉店，7天內註銷營業執照，不再此地址繼續開店，並在7天內妥善轉移所有已寄養的寵物，不再接待新的寵物以及營業。她透露，店家承擔了「66」的喪葬費，自己沒有要求其他任何賠償費。

吳女士在社交平台發文稱，「66」的逝去是她與丈夫一輩子的痛，無良商家也得到了相應的懲罰，「我們是打算今年備孕要孩子，66可能聽到後太著急了，想快點去變成我們『會說話』的孩子，所以才來不及道別就走了，可能在牠心裏，我們還會見面的所以不用說道別。66，我們會再見的，一定會！！！」。

延伸閱讀：

大陸廣州婦立遺囑留40幾萬給4愛犬惹議 律師：可指定遺產管理人

大陸首個「寵物」本科專業今年開始招生 專注貓狗等伴侶動物

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

邊牧被放烘乾箱1小時活活烤死？ 主人：寵物店曾謊稱狗中暑

7月22日，大陸福建漳州市有網友稱，其寵物狗被寵物店工作人員放在烘乾箱，在高溫中烘了1個小時，狗被活活烤死。涉事寵物店現已歇業。

丹頂鶴失伴侶後原地哀鳴拒吃喝 專家：或遇意外 移情別戀機率低

近日，大陸遼寧省北票市天鵝湖景區內，一隻丹頂鶴因伴侶走失，在原地哀鳴、不吃不喝多日，引發網友關注。報導指，今年3月底，兩隻丹頂鶴遷徙至景區，4個月來形影不離。可是7月18日，其中一隻鶴突然失蹤，剩下一隻持續哀鳴，至今未進食。

被貓咪尾巴纏住有什麼含意？喵星人心裡話曝光 鏟屎官絕對想知道

你有沒有被家裡的貓咪用尾巴纏住腳過？或是看到兩隻貓咪尾巴纏在一起的畫面？根據寵物網《ねこちゃんホンポ》的說法，其實貓咪尾巴纏繞的對象不同，背後代表的意義也完全不一樣！

【動物冷知識】不是你眼花！這些動物走在潮流最前線 專家也認證

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？在動物的世界裡，也會有流行文化哦！今天我們一起來看三個動物流行文化的有趣冷知識吧！

狗狗焦急繞圈守在主人車禍現場 救護人員「1暖舉」讓網友感動落淚

一名飼主日前帶著毛孩出門兜風，疑似因為發生車禍連人帶車倒地不起，只留下毛孩在一旁焦急繞圈守護。救護車將主人抬上車後，狗狗依然緊張地不離不棄，隨車人員見狀便一把將小狗抱起，讓牠陪在主人身旁，一個小動作卻讓網友們大讚超級貼心。

狗狗被你抱起來就瘋狂掙扎？專家解析「問題出在這5點」：不是不愛了

有時候我們把狗狗抱起來，牠卻馬上扭來扭去想要掙脫。遇到這種情況，別急著覺得狗狗不愛你，其實牠這麼做背後有很多原因！日本訓犬師いろは解析「狗狗不想被抱」5大常見心理因素，並分享抱狗時應注意的小細節，趕快來看！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。