邊牧被放烘乾箱1小時活活烤死？ 主人：寵物店曾謊稱狗中暑

7月22日，大陸福建漳州市有網友稱，其寵物狗被寵物店工作人員放在烘乾箱，在高溫中烘了1個小時，狗被活活烤死。涉事寵物店現已歇業。

《極目新聞》報導，事主吳女士介紹，其寵物狗是一隻邊境牧羊犬，今年6歲，名叫「66」。7月20日，她將「66」放在漳州萌團寵物世界綠海學城店寄養；21日，店家在其不知情的情況下為「66」洗澡，之後將牠放入烘乾箱，店家外出辦事，讓「66」在高溫裏烘了1小時，活活被烤死。

吳女士稱，店家發現時狗「還有口氣」，對方卻沒有第一時間送院，還謊稱「66」只是中暑。當天她到達現場才知道「66」已經離世，身上都是高溫烘烤的大小便失禁的糞便。

吳女士表示，店家已在微信朋友圈及抖音公開向「66」致歉，並提到現有門店萌團寵物將永久閉店，7天內註銷營業執照，不再此地址繼續開店，並在7天內妥善轉移所有已寄養的寵物，不再接待新的寵物以及營業。她透露，店家承擔了「66」的喪葬費，自己沒有要求其他任何賠償費。

吳女士在社交平台發文稱，「66」的逝去是她與丈夫一輩子的痛，無良商家也得到了相應的懲罰，「我們是打算今年備孕要孩子，66可能聽到後太著急了，想快點去變成我們『會說話』的孩子，所以才來不及道別就走了，可能在牠心裏，我們還會見面的所以不用說道別。66，我們會再見的，一定會！！！」。

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文章授權轉載自《香港01》

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