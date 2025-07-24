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丹頂鶴失伴侶後原地哀鳴拒吃喝 專家：或遇意外 移情別戀機率低

香港01／ 撰文：陳進安
丹頂鶴因伴侶走失，在原地哀鳴、不吃不喝多日。（極目新聞）
丹頂鶴因伴侶走失，在原地哀鳴、不吃不喝多日。（極目新聞）

近日，大陸遼寧省北票市天鵝湖景區內，一隻丹頂鶴因伴侶走失，在原地哀鳴、不吃不喝多日，引發網友關注。報導指，今年3月底，兩隻丹頂鶴遷徙至景區，4個月來形影不離。可是7月18日，其中一隻鶴突然失蹤，剩下一隻持續哀鳴，至今未進食。

7月22日，北票市林草局野生動物保護負責人表示，丹頂鶴為國家一級保護動物，遵循「一夫一妻制」，一生僅一個伴侶。目前，失蹤的丹頂鶴尚未找到，監測員正持續搜尋。至23日，搜尋仍無進展。

動物科普專家楊毅解釋，野生丹頂鶴若失去伴侶，通常獨自生活至終老，極少再尋新伴。人工飼養的丹頂鶴可能在多年後有低概率重新配對。丹頂鶴壽命約50年，每年繁殖季會返回固定地點與伴侶相會，共同孵蛋育雛，即使後代離巢，伴侶關係也不會改變。他提到，其他鳥類如漂泊信天翁、犀鳥、天鵝等也遵循類似單配制，其中漂泊信天翁最為忠貞，壽命可達80至90年。

此事讓網友聯想起武漢一對黑天鵝的「分手」事件。據報導，武漢金融灣一對黑天鵝相伴10餘年，繁衍兩代後，公天鵝卻愛上新母天鵝，留下原配獨自漂浮湖面。網友感嘆：「丹頂鶴的忠貞才是真愛，黑天鵝不行。」有網友猜測，失蹤的丹頂鶴是否也被「拐跑」。

武漢觀鳥協會會長顏軍表示，丹頂鶴和大多數鶴類、天鵝均為單配制，伴侶失蹤後極少再配，甚至可能殉情。黑天鵝「移情」屬罕見特例，可能因母天鵝健康狀況不佳影響繁殖。他分析，北票丹頂鶴失蹤最可能的原因是遭遇意外死亡或失去自由，雖不排除尋找新伴侶的可能，但概率極低。

丹頂鶴的忠貞愛情觸動網友，同時也凸顯野生動物保護的重要性。北票市林草局表示，將繼續監測並尋找失蹤鶴隻，盼為這段愛情故事尋得答案。

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文章授權轉載自《香港01》

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