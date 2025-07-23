【動物冷知識】不是你眼花！這些動物走在潮流最前線 專家也認證

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？在動物的世界裡，也會有流行文化哦！今天我們一起來看三個動物流行文化的有趣冷知識吧！

Thirty-seven years ago, researchers observed an unusual spectacle:



Female orcas began to wear dead salmon on their heads like hats.



This eccentric behaviour, as quickly as it appeared, vanished without explanation. Now it has resurfaced. Here’s what we know. pic.twitter.com/1Hju8yXppk — Josh Ferme (@JoshFerme) 2024年11月30日

最早被觀察到將鮭魚戴在頭上的，是在1987年在K鯨群裡的一頭母鯨開始的，隨後數週內傳到了J鯨群與L鯨群，有將近71頭虎鯨開始了鮭魚帽的潮流！

因為群居性又聰明的虎鯨會互相學習，因此被專家稱作「虎鯨的流行」。

不過跟許多流行文化一樣，過了一段時間就會喪失興趣了。鮭魚帽潮流到了1988年就突然戛然而止，鮭魚表示謝天謝地。

但到了2024年10月，又開始發現鮭魚帽潮流在虎鯨之間流行起來，他們也開始走時尚復古風！？

2010 年，在尚比亞的黑猩猩保護區欽芬希野生動物孤兒院基金會（Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust）裡，一隻名叫茱莉的雌性黑猩猩做了一件從未見過的事——她把一枝草插在耳朵上。

茱莉的耳掛草行為立刻引起其他黑猩猩效仿，讓茱莉瞬間成為引領黑猩猩時尚的教母！

耳掛草潮流持續很長一段時間，一直到2013年茱莉過世後，這群黑猩猩仍持續這個行為。

當然也跟所有潮流一樣都有退潮的時候，但2023年8月研究人員觀察到這個耳掛草的潮流，又開始從一隻名為朱瑪的黑猩猩流行起來了！

朱瑪甚至更大膽的直接將草插在屁屁裡，馬上就有5隻黑猩猩跟進模仿！

在巴拿馬無人島上，住著一種名為白面卡布欽猴的猴子，他們非常的聰明，能夠將石器作為工具敲開堅果或貝類等食物，是少數進入「石器時代」的動物代表！

但他們之間的流行文化卻非常恐怖...

一隻臉上有疤痕而被稱為「小丑」的白面卡布欽猴，首次被拍到2022年1月揹著吼猴寶寶。接下來的幾個月，小丑陸續帶了四隻不同的寶寶，最長一次持續了9天！

小丑的行為銷聲匿跡了一陣子後，在同年9月開始再次出現並擴散，而且這次不再是小丑的專利！

研究團隊發現，有另外四隻年輕雄性白面卡布欽猴也開始模仿起這種行為。在長達15個月的研究期間，科學家觀察到這五隻猴子總共攜帶了至少11隻不同的吼猴寶寶，有時甚至一次攜帶兩隻。研究人員將此描述為一種透過社會學習傳播的社會傳統或文化潮流，類似於虎鯨頭戴鮭魚當「帽子」，或是黑猩猩把草葉塞耳朵當「飾品」等行為。

雖然白面卡布欽猴並沒有刻意去傷害吼猴寶寶，但離開父母的吼猴寶寶，在缺乏招呼與母乳的情況下，仍因此死亡。更令人心酸的是，有幾次白面卡布欽猴甚至持續攜帶已經死亡的寶寶長達數天。

參考資料：1、2、3

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