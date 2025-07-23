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【動物冷知識】不是你眼花！這些動物走在潮流最前線 專家也認證

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？在動物的世界裡，也會有流行文化哦！今天我們一起來看三個動物流行文化的有趣冷知識吧！

最早被觀察到將鮭魚戴在頭上的，是在1987年在K鯨群裡的一頭母鯨開始的，隨後數週內傳到了J鯨群與L鯨群，有將近71頭虎鯨開始了鮭魚帽的潮流！

因為群居性又聰明的虎鯨會互相學習，因此被專家稱作「虎鯨的流行」。

不過跟許多流行文化一樣，過了一段時間就會喪失興趣了。鮭魚帽潮流到了1988年就突然戛然而止，鮭魚表示謝天謝地。

但到了2024年10月，又開始發現鮭魚帽潮流在虎鯨之間流行起來，他們也開始走時尚復古風！？

2010 年，在尚比亞的黑猩猩保護區欽芬希野生動物孤兒院基金會（Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust）裡，一隻名叫茱莉的雌性黑猩猩做了一件從未見過的事——她把一枝草插在耳朵上。

茱莉的耳掛草行為立刻引起其他黑猩猩效仿，讓茱莉瞬間成為引領黑猩猩時尚的教母！

耳掛草潮流持續很長一段時間，一直到2013年茱莉過世後，這群黑猩猩仍持續這個行為。

當然也跟所有潮流一樣都有退潮的時候，但2023年8月研究人員觀察到這個耳掛草的潮流，又開始從一隻名為朱瑪的黑猩猩流行起來了！

朱瑪甚至更大膽的直接將草插在屁屁裡，馬上就有5隻黑猩猩跟進模仿！

在巴拿馬無人島上，住著一種名為白面卡布欽猴的猴子，他們非常的聰明，能夠將石器作為工具敲開堅果或貝類等食物，是少數進入「石器時代」的動物代表！

但他們之間的流行文化卻非常恐怖...

一隻臉上有疤痕而被稱為「小丑」的白面卡布欽猴，首次被拍到2022年1月揹著吼猴寶寶。接下來的幾個月，小丑陸續帶了四隻不同的寶寶，最長一次持續了9天！

小丑的行為銷聲匿跡了一陣子後，在同年9月開始再次出現並擴散，而且這次不再是小丑的專利！

研究團隊發現，有另外四隻年輕雄性白面卡布欽猴也開始模仿起這種行為。在長達15個月的研究期間，科學家觀察到這五隻猴子總共攜帶了至少11隻不同的吼猴寶寶，有時甚至一次攜帶兩隻。研究人員將此描述為一種透過社會學習傳播的社會傳統或文化潮流，類似於虎鯨頭戴鮭魚當「帽子」，或是黑猩猩把草葉塞耳朵當「飾品」等行為。

雖然白面卡布欽猴並沒有刻意去傷害吼猴寶寶，但離開父母的吼猴寶寶，在缺乏招呼與母乳的情況下，仍因此死亡。更令人心酸的是，有幾次白面卡布欽猴甚至持續攜帶已經死亡的寶寶長達數天。

參考資料：123

帽子-Hatto

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