快訊

重新加入僅兩年！美國宣布再次退出聯合國教科文組織 理由曝光

有毒青竹蛇！居民曝河岸牆壁上發現「蛇王」：颱風後易出沒

香港01／ 撰文：謝茜嘉
蛇出沒注意！有大埔居民於網上發文提醒，颱風後林村河河岸牆壁上有蛇出沒，不少網友認得是有毒的青竹蛇。示意圖／Ingimage
蛇出沒注意！有大埔居民於網上發文提醒，颱風後林村河河岸牆壁上有蛇出沒，不少網友認得是有毒的青竹蛇。示意圖／Ingimage

出沒注意！有大埔居民於網上發文提醒，颱風後林村河河岸牆壁上有蛇出沒，不少網友認得是有毒的青竹蛇，表示「感恩告知警惕」、「颱風前有人拍到林村河、紅色橋附近還有銀腳帶，大家小心」。

「女蛇王」周嘉玲回覆《香港01》查詢時表示，照片中確實是青竹蛇，最明顯的特徵是蛇尾帶紅色，而打風後蛇類通常更易出沒，因為有充足水源，也有樹蛙出沒可進食。

該大埔居民今早（7月22日）8時許於facebook群組「大埔 TAI PO」發文表示，「颱風後行林村河要小心點，不要靠牆邊那麼近。」。照片見到，牆壁縫隙中有1條細小的青色蛇。

大埔林村河驚現有毒青竹蛇

不少網友留言表示，認得是有毒的青竹蛇，「青竹蛇好毒」、「個頭是三角形，師傅教的時候是有毒的」、「看到都害怕」、「好細一條，真的不會注意到」、「一眼看以為是藤本植物，後來才知道原來是青竹蛇」、「附近應該有老鼠出沒」。

女蛇王：颱風後蛇類易出沒

根據「hongkongsnakeid.com」網站資料，青竹蛇在香港很常見，活躍於晚間，偶然亦可在日間樹叢中找到牠，通常出沒在開揚地方如小徑或排水管，其毒液非常危險。

延伸閱讀：

來都來了！颱風天膠紙貼窗　港人幽默抽水　網民爆笑：紅姐住呢度

攜手提風扇搭港鐵！乘客頭髮「慘被捲入扯斷」　港女這樣道歉惹議

文章授權轉載自《香港01》

颱風 香港 老鼠 排水管

相關新聞

有毒青竹蛇！居民曝河岸牆壁上發現「蛇王」：颱風後易出沒

蛇出沒注意！有大埔居民於網上發文提醒，颱風後林村河河岸牆壁上有蛇出沒，不少網友認得是有毒的青竹蛇，表示...

南台灣「小恐龍」揮軍北上 圖解綠鬣蜥入侵哪些縣市、移除狀況

外來入侵種美洲綠鬣蜥近年族群激增，南台灣因氣候高溫，成為綠鬣蜥適合繁殖棲息的熱區。外型猶如小恐龍的綠鬣蜥過去多出沒偏僻農田與圳溝，近年已全面入侵風景區、博物館、校園、廟宇，甚至市區道路與公園等。

上半年移除逾10萬隻！綠鬣蜥入侵12縣市 苗栗恐失守

外來入侵種美洲綠鬣蜥近年族群激增，族群從南台灣一路向北、往東部蔓延，全台已有十二縣市淪陷。農業部林業及自然保育署祭出「獵...

只追數字亂象多！ 學者：政府慢半拍 綠鬣蜥再10年也難清零

為解決綠鬣蜥族群持續擴張，林業保育署祭出獎勵措施，鼓勵團體和民眾協助獵捕，屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜批評...

通報沒用民眾怨！「小恐龍」肆虐南台 啃鳳梨闖天后宮

南台灣因氣候高溫，成為綠鬣蜥適合繁殖棲息的熱區。過去綠鬣蜥多出沒偏僻農田與圳溝，近年已全面入侵風景區、博物館、校園、廟宇...

猴子逛大街！彰化員林驚見這隻飛簷走壁 民眾憂危及電線

猴子出來逛大街！彰化縣員林市區光明街今天發現有一隻猴子在「飛簷走壁」，不只在店家上方圍牆散步逛街，甚至走在電線上跳上跳下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。