有毒青竹蛇！居民曝河岸牆壁上發現「蛇王」：颱風後易出沒
蛇出沒注意！有大埔居民於網上發文提醒，颱風後林村河河岸牆壁上有蛇出沒，不少網友認得是有毒的青竹蛇，表示「感恩告知警惕」、「颱風前有人拍到林村河、紅色橋附近還有銀腳帶，大家小心」。
「女蛇王」周嘉玲回覆《香港01》查詢時表示，照片中確實是青竹蛇，最明顯的特徵是蛇尾帶紅色，而打風後蛇類通常更易出沒，因為有充足水源，也有樹蛙出沒可進食。
該大埔居民今早（7月22日）8時許於facebook群組「大埔 TAI PO」發文表示，「颱風後行林村河要小心點，不要靠牆邊那麼近。」。照片見到，牆壁縫隙中有1條細小的青色蛇。
大埔林村河驚現有毒青竹蛇
不少網友留言表示，認得是有毒的青竹蛇，「青竹蛇好毒」、「個頭是三角形，師傅教的時候是有毒的」、「看到都害怕」、「好細一條，真的不會注意到」、「一眼看以為是藤本植物，後來才知道原來是青竹蛇」、「附近應該有老鼠出沒」。
女蛇王：颱風後蛇類易出沒
根據「hongkongsnakeid.com」網站資料，青竹蛇在香港很常見，活躍於晚間，偶然亦可在日間樹叢中找到牠，通常出沒在開揚地方如小徑或排水管，其毒液非常危險。
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文章授權轉載自《香港01》
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