北市動保處偕保護動物協會 辦踩街義賣照顧浪浪

為幫助流浪動物出一份力，台北市動保處今天表示，將攜手保護動物協會於26日舉辦踩街義賣活動，並和北農公司共推「公益蔬果包」義賣專區，所得將捐贈協會以照顧流浪動物。

動保處下午透過新聞稿表示，26日將偕社團法人中華民國保護動物協會於西門徒步區（誠品武昌店前廣場）共同主辦「2025 不浪了！踩街義賣市集活動」，現場還設有「免費疫苗X認養推廣」攤位，免費提供100劑狂犬病疫苗注射與寵物登記服務。

同時，保護動物協會也因應現今寵物有高齡化趨勢，在活動現場設置「老齡汪喵不被遺忘」主題攤位，推廣高齡毛孩照護與認知；協會還和台北農產運銷股份有限公司合作，在現場推出「公益蔬果包」義賣專區，義賣所得將捐贈給協會，作為幫助流浪動物照顧之用。

動保處說，和保護動物協會長期合作，透過「補助民間認養照護收容犬貓」方式，已自台北市動物之家累計認養107隻犬隻，去年更合作派員至動物之家駐點照護需要安養照護的40隻高齡與凶猛犬隻。

主辦單位之一的金盤子娛樂也在現場規劃「公益演出X音樂舞台」，動保處表示，屆時將由協會公益代言人Kimi偕歌手莊錠欣、ELKIE、KAXA、馮晨軒、原子少年小銘與Lil Ming等人輪番獻聲。

動保處提到，「2025 不浪了！踩街義賣市集活動」結合互動遊戲與藝人表演，引導社會大眾關注年長動物的照護，另與北農跨界合作推出「北農義賣X支持在地農產」公益蔬果包義賣專區，以「支持在地、關懷動物」為核心，讓民眾買蔬果也能做愛心。

動保處表示，台北市狗狗友善公車除方便民眾攜帶大型犬隻搭乘往返狗運動公園或狗活動區外，飼主也可攜毛孩搭乘狗狗友善公車路線抵達沿線站點，總共已有20條路線可以利用，像本次活動就可搭乘302與257路線狗狗友善公車直達西門徒步區，也可選擇搭台北捷運至西門站，再步行前往活動現場。

此外，動保處提醒民眾攜毛孩搭車時請務必繫上牽繩，並遵守相關乘車規範。

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