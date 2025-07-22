快訊

台師大抽血案 系教評會「懲處結果不公布」…系主任：還有討論空間

已經換了7個室友！柯文哲轟檢察官是「網軍」：被關得莫名其妙

北市動保處偕保護動物協會 辦踩街義賣照顧浪浪

中央社／ 台北22日電

為幫助流浪動物出一份力，台北市動保處今天表示，將攜手保護動物協會於26日舉辦踩街義賣活動，並和北農公司共推「公益蔬果包」義賣專區，所得將捐贈協會以照顧流浪動物。

動保處下午透過新聞稿表示，26日將偕社團法人中華民國保護動物協會於西門徒步區（誠品武昌店前廣場）共同主辦「2025 不浪了！踩街義賣市集活動」，現場還設有「免費疫苗X認養推廣」攤位，免費提供100劑狂犬病疫苗注射與寵物登記服務。

同時，保護動物協會也因應現今寵物有高齡化趨勢，在活動現場設置「老齡汪喵不被遺忘」主題攤位，推廣高齡毛孩照護與認知；協會還和台北農產運銷股份有限公司合作，在現場推出「公益蔬果包」義賣專區，義賣所得將捐贈給協會，作為幫助流浪動物照顧之用。

動保處說，和保護動物協會長期合作，透過「補助民間認養照護收容犬貓」方式，已自台北市動物之家累計認養107隻犬隻，去年更合作派員至動物之家駐點照護需要安養照護的40隻高齡與凶猛犬隻。

主辦單位之一的金盤子娛樂也在現場規劃「公益演出X音樂舞台」，動保處表示，屆時將由協會公益代言人Kimi偕歌手莊錠欣、ELKIE、KAXA、馮晨軒、原子少年小銘與Lil Ming等人輪番獻聲。

動保處提到，「2025 不浪了！踩街義賣市集活動」結合互動遊戲與藝人表演，引導社會大眾關注年長動物的照護，另與北農跨界合作推出「北農義賣X支持在地農產」公益蔬果包義賣專區，以「支持在地、關懷動物」為核心，讓民眾買蔬果也能做愛心。

動保處表示，台北市狗狗友善公車除方便民眾攜帶大型犬隻搭乘往返狗運動公園或狗活動區外，飼主也可攜毛孩搭乘狗狗友善公車路線抵達沿線站點，總共已有20條路線可以利用，像本次活動就可搭乘302與257路線狗狗友善公車直達西門徒步區，也可選擇搭台北捷運至西門站，再步行前往活動現場。

此外，動保處提醒民眾攜毛孩搭車時請務必繫上牽繩，並遵守相關乘車規範。

公益 義賣 流浪動物

延伸閱讀

虎頭蜂螫事故多 新北動保處與台大建置熱點地圖防蜂

愛貓送寵物美容被剃傷 新北動保處提醒：飼主要簽契約書保障權益

新北捕蛇案高於去年 動保處提醒「3不5要」避人蛇衝突

巾幗羽英盃公益羽球賽登場 李洋義賣親筆簽名帽義賣幫助弱勢選手逐夢

相關新聞

南台灣「小恐龍」揮軍北上 圖解綠鬣蜥入侵哪些縣市、移除狀況

外來入侵種美洲綠鬣蜥近年族群激增，南台灣因氣候高溫，成為綠鬣蜥適合繁殖棲息的熱區。外型猶如小恐龍的綠鬣蜥過去多出沒偏僻農田與圳溝，近年已全面入侵風景區、博物館、校園、廟宇，甚至市區道路與公園等。

上半年移除逾10萬隻！綠鬣蜥入侵12縣市 苗栗恐失守

外來入侵種美洲綠鬣蜥近年族群激增，族群從南台灣一路向北、往東部蔓延，全台已有十二縣市淪陷。農業部林業及自然保育署祭出「獵...

只追數字亂象多！ 學者：政府慢半拍 綠鬣蜥再10年也難清零

為解決綠鬣蜥族群持續擴張，林業保育署祭出獎勵措施，鼓勵團體和民眾協助獵捕，屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜批評...

通報沒用民眾怨！「小恐龍」肆虐南台 啃鳳梨闖天后宮

南台灣因氣候高溫，成為綠鬣蜥適合繁殖棲息的熱區。過去綠鬣蜥多出沒偏僻農田與圳溝，近年已全面入侵風景區、博物館、校園、廟宇...

猴子逛大街！彰化員林驚見這隻飛簷走壁 民眾憂危及電線

猴子出來逛大街！彰化縣員林市區光明街今天發現有一隻猴子在「飛簷走壁」，不只在店家上方圍牆散步逛街，甚至走在電線上跳上跳下...

你家貓咪是好奇寶寶嗎？每天忍不住做「這3件事」代表好奇心超重

別以為貓咪總是愛裝酷、好像什麼都不在乎，其實有些喵星人天生就是超級好奇寶寶！日本寵物作家藤みと整理出「貓咪好奇寶寶」的3大典型行為，鏟屎官們快對照看看，你家主子中了幾項？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。