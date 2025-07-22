只追數字亂象多！ 學者：政府慢半拍 綠鬣蜥再10年也難清零

為解決綠鬣蜥族群持續擴張，林業保育署祭出獎勵措施，鼓勵團體和民眾協助獵捕，屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜批評，政府對外來入侵種反應太慢，且移除策略應該著重成果，而不是追逐數字，以目前台灣現況，「再十年也難清零」。

陳添喜指出，綠鬣蜥的移除重點應在於有效控制野外族群擴張，而非一味追求移除數量。現行以獎勵為主的經濟誘因制度下，部分投機者傾向鎖定密度高、易捕捉的熱區，以快速累積移除數量換取報酬，卻忽略對新入侵地區的即時處理。

陳添喜建議，綠鬣蜥移除策略應強化分工制度，一般民眾可負責位置易達、捕捉相對容易的個體，並採「以量計酬」方式給予獎勵；至於密度低、移除難度高或新入侵區域，則應委託專業團隊處理，並採「點工計價」模式。此外，各縣市獎勵標準應統一，避免因補助金額不一導致移除者跨區捕捉等亂象。

台灣野生動物學會理事長裴家騏表示，要達成清零目標，至少要捕捉八至九成的族群，才能在未來五到十年間逐漸讓族群凋零。但他也提醒，縱使獵捕達九成，剩餘的一成仍會持續繁殖，若移除速度不及繁殖速度，族群數量反而可能不減反增。

為掌握綠鬣蜥族群出沒熱點，農業部「農作物天然災害即時回報系統」（Ａｐｐ），增設綠鬣蜥專區，移除人員須拍照回傳捕獲地點與個體資訊，作為領取獎勵金依據。

陳添喜批評，要求移除民眾必須拍照回傳、上網填報資料，可能移除一隻只花十分鐘，卻要花廿分鐘通報回傳，甚至部分民眾因不擅操作，可能返家後才請親友協助通報，定位不免失準。

林保署野生物管理科長邱國皓坦言，目前綠鬣蜥移除Ａｐｐ系統仍處於適應階段，已透過多個平台提供操作懶人包，供參與移除作業的團隊及民眾參考。

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