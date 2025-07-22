上半年移除逾10萬隻！綠鬣蜥入侵12縣市 苗栗恐失守

外來入侵種美洲綠鬣蜥近年族群激增，族群從南台灣一路向北、往東部蔓延，全台已有十二縣市淪陷。農業部林業及自然保育署祭出「獵捕令」，號召獵人與專業團隊與民眾加入捕捉，上半年已移除逾十萬隻。不過，苗栗縣近期捕獲多隻中型個體，移除團隊憂心恐失守，正嚴密監控族群動態。

林保署去年底成立綠鬣蜥防治應變小組擬訂移除戰略，今年訂定移除十二萬隻目標，除由各區分署組建原住民獵人團隊，用獵槍等工具對熱區優先移除；並委託十支專業團隊，進駐農田與畜牧場周遭移除；另號召民眾接受培訓，自主加入移除工作，以獎金、禮券或農特產作為獎勵，已有一千六百人完成訓練。

根據林保署統計，自今年一月至七月十六日，全台已累計移除十萬八千五百四十四隻綠鬣蜥，移除數量以高雄市最多，逾四萬五千隻，其次為屏東縣。綠鬣蜥大軍一路向北、往東邁進，包括南投縣、嘉義市、雲林縣、彰化縣、台中市、台東縣、花蓮縣等縣市均現蹤。

林保署野生物管理科長邱國皓表示，目前仍以屏東、高雄、嘉義為主要熱區，初期捕捉以卅公分以上、具有繁殖力的大型個體為主，移除量能集中在四月至六月，六月中下旬捕獲數量趨緩，以中小型個體居多。

邱國皓指出，花蓮在五月捕獲二隻中型個體，並未發現有穩定野外族群，將持續觀察；至於苗栗則在五、六月共捕捉六隻，目前仍在勘查中，尚未排除族群又往北上擴散的可能性，綠鬣蜥產卵期剛結束，將進入孵化高峰期，須留意是否有大量幼蜥出現。

邱國皓坦言，經過幾波高強度移除行動，高屏和嘉義地區綠鬣蜥族群有減少趨勢，今年移除十二萬隻的目標可望達成，但由於野外族群數量難以精確掌握，實際數量研判恐超過廿萬隻，他們會滾動式調整防治策略。

不願具名的野保學者質疑，目前各縣市獎勵移除標準不一，廠商捕捉大隻綠鬣蜥可以領五百元、小隻二百元，民眾則僅能領取半價，恐出現廠商轉包民眾、從中賺取價差的情形；此外，各地獎勵形式不一，有發現金、禮券，甚至以醬油、紅豆兌換，亦可能出現「甲地抓、乙地換」的漏洞。

邱國皓回應，已要求造冊管理，並限制受訓民眾僅能在所屬縣市核銷，以降低轉包與跨縣申報弊端。

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