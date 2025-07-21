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猴子逛大街！彰化員林驚見這隻飛簷走壁 民眾憂危及電線
猴子出來逛大街！彰化縣員林市區光明街今天發現有一隻猴子在「飛簷走壁」，不只在店家上方圍牆散步逛街，甚至走在電線上跳上跳下，引發民眾熱議，民眾覺得猴子如果去扯掉電線實在太危險，彰化縣府農業處表示，民眾若發現猴子確切位置可通報農業處，將派員誘捕再野放山林。
「一早眼花了嗎?是猴子沒錯吧？」今天有員林市民在臉書大員林生活圈po出猴子在市區上空電纜遊走，還沿著店家外牆悠閒逛街，甚至像要從窗子跳進店家，也有民眾說昨天有看到猴子在第一市場、萬年路一帶都有其蹤跡。
更有民眾說已有天線被這隻猴子玩壞了，認為猴子若弄壞電線就太危險了，也怕猴子侵入店家或搶食物，大家都好奇不太可能是山區猴子跑到市區逛街吧？難道是有人「棄養」？
彰化縣府農業處表示，今天還未接獲民眾通報員林市區有猴子，若民眾提供猴子確切地點可以通報農業處，將派員前往誘捕，再帶回山林野放。
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