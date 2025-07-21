快訊

疑修商旅空調觸電...男子從鋁梯跌落「失去意識」 家屬急趕醫院

陳佩琪昨喊聲請公民投票權…柯文哲能參與罷免投票？司法實務界說話了

碩士學位被撤連博士都不保 南韓前第一夫人金建希博士學位遭撤銷

聽新聞
0:00 / 0:00

猴子逛大街！彰化員林驚見這隻飛簷走壁 民眾憂危及電線

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市區光明街發現有一隻猴子在「飛簷走壁」，不只在店家上方圍牆逛街，甚至走在電線上跳上跳下，引發民眾熱議。圖／翻攝自臉書大員林生活圈
彰化縣員林市區光明街發現有一隻猴子在「飛簷走壁」，不只在店家上方圍牆逛街，甚至走在電線上跳上跳下，引發民眾熱議。圖／翻攝自臉書大員林生活圈

猴子出來逛大街！彰化員林市區光明街今天發現有一隻猴子在「飛簷走壁」，不只在店家上方圍牆散步逛街，甚至走在電線上跳上跳下，引發民眾熱議，民眾覺得猴子如果去扯掉電線實在太危險，彰化縣府農業處表示，民眾若發現猴子確切位置可通報農業處，將派員誘捕再野放山林。

「一早眼花了嗎?是猴子沒錯吧？」今天有員林市民在臉書大員林生活圈po出猴子在市區上空電纜遊走，還沿著店家外牆悠閒逛街，甚至像要從窗子跳進店家，也有民眾說昨天有看到猴子在第一市場、萬年路一帶都有其蹤跡。

更有民眾說已有天線被這隻猴子玩壞了，認為猴子若弄壞電線就太危險了，也怕猴子侵入店家或搶食物，大家都好奇不太可能是山區猴子跑到市區逛街吧？難道是有人「棄養」？

彰化縣府農業處表示，今天還未接獲民眾通報員林市區有猴子，若民眾提供猴子確切地點可以通報農業處，將派員前往誘捕，再帶回山林野放。

彰化縣員林市區光明街發現有一隻猴子在「飛簷走壁」，不只在店家上方圍牆逛街，甚至走在電線上跳上跳下，引發民眾熱議。圖／翻攝自臉書大員林生活圈
彰化縣員林市區光明街發現有一隻猴子在「飛簷走壁」，不只在店家上方圍牆逛街，甚至走在電線上跳上跳下，引發民眾熱議。圖／翻攝自臉書大員林生活圈

猴子 彰化 員林 農業處

延伸閱讀

彰化員林在地隱藏版「素食麻醬麵」！銅板價就能吃到藥膳麵，近百果山周邊小吃美食

等了兩年多...彰化偏鄉公所籌到億元 將興建聯合幼兒園

影／偷吃後懂滅證！獼猴闖武陵農場辦公室 偷吃茶葉蛋竟還會關窗

1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

相關新聞

猴子逛大街！彰化員林驚見這隻飛簷走壁 民眾憂危及電線

猴子出來逛大街！彰化縣員林市區光明街今天發現有一隻猴子在「飛簷走壁」，不只在店家上方圍牆散步逛街，甚至走在電線上跳上跳下...

影／偷吃後懂滅證！獼猴闖武陵農場辦公室 偷吃茶葉蛋竟還會關窗

這是一隻有禮貌的猴子？一隻台灣獼猴今天上午闖入武陵農場2樓辦公室，偷吃員工準備當早餐的茶葉蛋，牠吃完不忘關窗，員工看到笑...

碧潭堰「萬蟹奔騰」壯觀現身 新店溪毛蟹洄游大爆發

碧潭堰上演生態奇觀！原本以為今年毛蟹洄游潮已悄然落幕，沒想到新北市水利局與生態團隊歷經一個多月守候，昨終於捕捉到壓軸登場...

薇帕來襲還是要散步！狗狗寸步難行仍在暴風中解放 飼主：除了追風還要追屎

薇帕（Wipha）襲港，今日（7月20日）早上9時20分天文台改發10號風球，在下午4時10分改發8號，風勢逐漸減弱。但有港男在10號風球下仍堅持帶狗出門散步…

「1窩蹦跳鼠球」被監視器清楚拍下！研究員細看嗨翻：150年來未有的創舉

一群科學家在野外架設攝影機，檢查畫面時看到一群小鼠球們跳躍著穿過草叢，模樣相當可愛，沒想到驗明正身後才發現，這一窩鼠球小家庭竟然是消失150年的神祕生物，這讓生物學家團隊非常振奮，直呼是百年來未有的創舉。

浪貓吃零食好吃到激動落淚 內行眼尖揪細節搖頭：不是因為感動才哭

一名男子日前餵食一隻橘色流浪貓寵物零食，發現貓咪吃到一半竟然滿眼含淚，讓他以為貓咪是感動到哭，結果慘遭內行網友打臉曝光真相，直呼「不是因為感動才哭」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。