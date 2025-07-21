影／偷吃後懂滅證！獼猴闖武陵農場辦公室 偷吃茶葉蛋竟還會關窗

這是一隻有禮貌的猴子？一隻台灣獼猴今天上午闖入武陵農場2樓辦公室，偷吃員工準備當早餐的茶葉蛋，牠吃完不忘關窗，員工看到笑說這隻猴很聰明，可能是有禮貌，也可能是偷吃後懂滅證。

武陵農場生態豐富，遊客在園區逛，常可看到各種動物出現，台灣獼猴數量也多，多數不怕人，武陵農場說，場內有驅猴隊，減少猴子對遊客的干擾，驅猴效果佳，今天才出現只有一隻猴子出現偷吃雞蛋情形。

武陵農場有員工今天早上帶茶葉蛋當早餐，一隻台灣獼猴從窗台闖入2樓辦公室，偷走茶葉蛋，在窗台吃，狀似發現員工也不在意，當場吃完後關窗。 一隻台灣獮猴今天闖入武陵農場辦公室，偷吃員工茶葉蛋，吃完會關窗。圖／武陵農場提供

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