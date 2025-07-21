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碧潭堰「萬蟹奔騰」壯觀現身 新店溪毛蟹洄游大爆發

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市水利局與生態團隊歷經一個多月守候，昨終於捕捉到壓軸登場的「萬蟹奔騰」場面，成千上萬隻毛蟹排山倒海般逆流而上。圖／新北市水利局提供
新北市水利局與生態團隊歷經一個多月守候，昨終於捕捉到壓軸登場的「萬蟹奔騰」場面，成千上萬隻毛蟹排山倒海般逆流而上。圖／新北市水利局提供

碧潭堰上演生態奇觀！原本以為今年毛蟹洄游潮已悄然落幕，沒想到新北市水利局與生態團隊歷經一個多月守候，昨終於捕捉到壓軸登場的「萬蟹奔騰」場面，成千上萬隻毛蟹排山倒海般逆流而上，畫面壯觀震撼，讓現場觀察人員直呼「等這一刻，太值得了！」

新北市水利局表示，毛蟹是具高度生態指標性的淡水蟹種，喜愛潔淨水域，通常在每年5月梅雨季開始往上游遷徙，但真正成群越堰洄游，須仰賴天氣、水文等複雜條件共振啟動。今年遲遲未見大規模蟹潮，原本讓團隊相當擔心，直到昨日傍晚才見毛蟹大軍「壓軸現身」，場面堪稱近年罕見。

「密密麻麻的毛蟹一路往上爬，數量多到讓人瞠目結舌！」新北市水利局長宋德仁形容，這場蟹潮大爆發，完全顛覆原先對今年蟹況的保守評估，宛如自然生態給市府與觀察團隊的一場驚喜回應。他說，這也再次印證碧潭堰魚道發揮生態功能，為毛蟹等生物提供友善洄游環境。

特別的是，毛蟹屬夜行性動物，平時白天極難看到大量行動，若在日間也能目睹成群毛蟹現蹤，代表族群數量已達高峰。宋德仁指出，這樣的場景也間接反映出新店溪水質優良，生態系逐步恢復，「這不是靠人為放養，而是真正的野生生態」。

生態團隊推測，昨日洄游潮大爆發，可能與上週薇帕颱風過境有關。受其外圍環流影響，新店溪上游連日降雨，使碧潭堰水位在昨日下午達高峰，流量提升成為毛蟹集體洄游的誘發因素。

水利局強調，這場「遲到的蟹潮」不僅帶來壯觀畫面，也展現新店溪流域的生態韌性。宋德仁表示，生態節奏可能受氣候、環境變遷影響，但毛蟹依然在適當時機完成牠們的生命旅程，提醒人們自然界的節奏值得被理解與守護。

水利局呼籲，毛蟹洄游期間請市民朋友尊重自然，不干擾、不捕捉，共同維護這難得的都市生態景象。未來也將持續透過監測與棲地營造，推動更多以自然為本的治理手段，讓更多市民有機會親見這樣的生態盛事。

新北市水利局與生態團隊歷經一個多月守候，昨終於捕捉到壓軸登場的「萬蟹奔騰」場面，成千上萬隻毛蟹排山倒海般逆流而上。圖／新北市水利局提供
新北市水利局與生態團隊歷經一個多月守候，昨終於捕捉到壓軸登場的「萬蟹奔騰」場面，成千上萬隻毛蟹排山倒海般逆流而上。圖／新北市水利局提供
新北市水利局與生態團隊歷經一個多月守候，昨終於捕捉到壓軸登場的「萬蟹奔騰」場面，成千上萬隻毛蟹排山倒海般逆流而上。圖／新北市水利局提供
新北市水利局與生態團隊歷經一個多月守候，昨終於捕捉到壓軸登場的「萬蟹奔騰」場面，成千上萬隻毛蟹排山倒海般逆流而上。圖／新北市水利局提供

團隊 水利局

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