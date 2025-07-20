薇帕來襲還是要散步！狗狗寸步難行仍在暴風中解放 飼主：除了追風還要追屎

薇帕（Wipha）襲港，今日（7月20日）早上9時20分天文台改發10號風球，在下午4時10分改發8號，風勢逐漸減弱。但有港男在10號風球下仍堅持帶狗出門散步，並上傳影片。他在薄扶林花園內帶所養的伯恩山犬到街上，影片見狗狗被強風吹到寸步難行，同時牠排出大便，粒粒狗屎即時被風吹走在地上滾動至數米外，港男笑言：「除了追風，就是要追屎。」港男被網民質疑欠缺公德心，他澄清事後有把狗大便清理乾淨。

有港男在Threads上發片，「10號風球在半山遛狗是什麼體驗？」指自己在10號風球下仍帶其伯恩山犬到街上放狗。影片可見，狗狗被強風吹到寸步難行，但牠表現頑強，在暴風中仍如常排出便便，只是便便一落地立即被大風吹走，在地上滾動數米才停止，樓主笑言：「除了追風，就是要追屎。」

網友笑：竟然有飛屎

影片引來網友熱議，笑言「狗被吹到變形」、「連伯恩山犬都站不穩」、「笑死人，這次真的：有飛屎，狗狗好厲害，這種天氣還能上廁所」、「看著大便被吹走，好療癒」。

樓主被質疑沒公德心急澄清

有網友認出地點是薄扶林花園，還笑說「住在薄扶林花園30多年，第一次聽人說這裡是半山」，不過也有人提醒樓主應該注意安全，「注意安全，南區陣風很強」、「風這麼大還是太危險」。另有網友批評樓主缺乏公德心，讓狗大便被風吹走，「為什麼不把大便撿回來？」樓主立即作出澄清：「有撿啦，有一坨還被風吹到超遠，最好笑的是撿完發現垃圾桶全都不見了，只好帶回家處理。」

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文章授權轉載自《香港01》

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