全台首次！守護瀕危物種 巴氏銀鮈入住南投社福機構

巴氏銀鮈為瀕絕保育類動物，僅存於烏溪中下游及支流貓羅溪，近年生存環境惡化，為免滅絕，林保署南投分署建立庇護機制，更首度將生態保育與社福機構合作在德安啟智教養院設庇護池，讓院生照養魚隻互動，達到生態教育與身心復健。

林業及自然保育署南投分署指出，受極端氣候、棲地喪失及工程擾動等影響，巴氏銀鮈族群存續日益險峻，為防止其滅絕，2022年起透過國土生態綠網平台跨域整合公私單位推動原生族群監測、棲地復原、緊急搶救與庇護安置等保育行動。

其中，巴氏銀鮈族群因生存環境惡化，必須透過人力救援至於庇護場域，確保其能安全存續；該分署2023年便在水利署第三河川分署協助下，於台中市先後建置3處庇護池，並在台中市野生動物保育學會專業協助下，成功收容救援個體。

該分署表示，隨著既有庇護池運作穩定，安置也見成效，巴氏銀鮈族群逐漸擴增，庇護場域也相對不足，經台中市野保學會協助尋覓媒合，發現南投市貓羅溪旁的德安啟智教養院生態池，其環境條件與人力協作，具備水系域外庇護所的可行性。

經與德安教養院接洽，院方樂於提供院內生態池改造為庇護場域，成功讓巴氏銀鮈庇護池再多一處，這也是生態保育與社福機構首度合作，其院生同時能協助參與魚隻照養和生態互動，從中提升專注力與責任感，達到生態教育與身心復健。

該分署長李政賢說，巴氏銀鮈保育行動得以順利推進，仰賴公私單位跨域多方協力，唯保育工作無法單靠短期搶救與庇護維持，未來將持續滾動式檢討與調整保育策略，與各界共同努力推動根本的棲地復原，並展開潛在適生區域評估調查。 林保署南投分署與德安啟智教養研商會勘後，首度將生態保育與社福機構合作在其園區設巴氏銀鮈庇護池。圖／林業保育署南投分署提供 林保署南投分署與德安啟智教養院合作設巴氏銀鮈庇護池，由院生照養與其互動，眾人將巴氏銀鮈庇護池內。圖／林業保育署南投分署提供

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