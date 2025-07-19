獨／高雄野生獼猴今年咬傷遊客逾21件 專家建議：應提升教育
高雄柴山有上千隻獼猴，常下山侵擾住家居民，高市農業局為減少人猴衝突，日前推動「台灣獼猴資料平台」，但據統計，今年壽山動物園遊客和柴山登山客已至少有21人遭獼猴抓、咬傷；園方表示，會持續加強人猴友善宣導，並安排保全機動巡查，專家則表示，外地遊客漸多，應提升科普教育認知。
高市農業局為減少人猴衝突，7月初公布推動「台灣獼猴資料分享平台」，邀民眾以科學方式建構獼猴活動地圖，作為未來防治參考。不料一周後壽山動物園就發生陳姓女遊客遭獼猴從背後攻擊抓傷後腦勺當場濺血的意外。
根據壽山動物園統計，近3個月以來，已有10起遊客遭獼猴攻擊受傷的案件。此外，壽山國家自然公園管理處轄管的柴山，今年以來也發生11名登山客被獼猴抓咬傷事件。
台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟指出，壽山近10年來的獼猴約800到1000隻，數量沒有太大幅度的增加；林美吟認為，獼猴和人類的衝突其實和獼猴數量多寡沒有太大的關係，主因是大部分的人不知如何跟野生動物應對，導致在驚慌失措的狀況下起衝突。
林美吟指出，動物園和柴山遊客變多，有不少是外地來的遊客，有遊客看到獼猴會好奇問「為何不把牠關起來？」但這些遊客不知道的是動物園是蓋在山裡，她認為應先建立好遊客對於獼猴科普知識的教育認知。
「獼猴跳到遊客身上，或者去翻找背包食物的時候，會引起遊客恐慌。」林美吟表示，若遊客尖叫或一直盯著獼猴，甚至有撥、趕的動作，都會讓野生動物覺得「要反擊」，所以牠可能就會去傷害到人類，因此看到野生獼猴出沒，遊客最好手上不要手提食物或邊走邊吃。
林美吟建議，遊客可把包包抱在胸前，盡量包包不要離身，若由獼猴跳到身上，站起來往前走，獼猴就會跳下去了。
對於登山客遭獼猴咬傷，壽山國家自然公園管理處表示，2011年起即針對登柴山民眾投保公共責任意外險，最高可賠50萬元；民眾若在柴山遭獼猴抓咬傷，應盡速就醫，只要檢附診斷證明，都可實支實付獲賠；呼籲登山客食物勿露白，也勿餵食獼猴，把食物收好，和獼猴保持距離勿接觸。
觀光局表示，壽山動物園有投保公共意外險，但野生動物侵襲不在理賠範圍內，園方除持續加強人猴友善宣導，也安排保全機動加強園區巡查，以期降低人猴衝突的發生。
壽山動物園表示，遊客入園前工作人員會加強口頭宣導，提醒遊客注意防範。園方也呼籲遊客可至服務中心借用防猴包，收妥貴重物品並留意看顧，園區亦設有置物箱可供使用；若遇獼猴近身，請勿拉扯物品或瞪視、威嚇獼猴，以免獼猴感受威脅而做出攻擊行為。
▪️薇帕今晚解除海警 氣象署不排除下周再有颱風發展
▪️薇帕颱風大雷雨炸台東「國家級警報」響 2地列淹水警戒
▪️颱風假有望？薇帕增強影響擴大 「6縣市」累積雨量達停課標準
▪️薇帕將升格中颱 粉專：南部雨勢增強 下周熱帶系統恐朝向台灣附近
▪️雨彈升級 薇帕颱風外圍環流影響 屏東花蓮台東大豪雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言