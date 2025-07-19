獨／高雄野生獼猴今年咬傷遊客逾21件 專家建議：應提升教育

高雄柴山有上千隻獼猴，常下山侵擾住家居民，高市農業局為減少人猴衝突，日前推動「台灣獼猴資料平台」，但據統計，今年壽山動物園遊客和柴山登山客已至少有21人遭獼猴抓、咬傷；園方表示，會持續加強人猴友善宣導，並安排保全機動巡查，專家則表示，外地遊客漸多，應提升科普教育認知。

高市農業局為減少人猴衝突，7月初公布推動「台灣獼猴資料分享平台」，邀民眾以科學方式建構獼猴活動地圖，作為未來防治參考。不料一周後壽山動物園就發生陳姓女遊客遭獼猴從背後攻擊抓傷後腦勺當場濺血的意外。

根據壽山動物園統計，近3個月以來，已有10起遊客遭獼猴攻擊受傷的案件。此外，壽山國家自然公園管理處轄管的柴山，今年以來也發生11名登山客被獼猴抓咬傷事件。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟指出，壽山近10年來的獼猴約800到1000隻，數量沒有太大幅度的增加；林美吟認為，獼猴和人類的衝突其實和獼猴數量多寡沒有太大的關係，主因是大部分的人不知如何跟野生動物應對，導致在驚慌失措的狀況下起衝突。

林美吟指出，動物園和柴山遊客變多，有不少是外地來的遊客，有遊客看到獼猴會好奇問「為何不把牠關起來？」但這些遊客不知道的是動物園是蓋在山裡，她認為應先建立好遊客對於獼猴科普知識的教育認知。

「獼猴跳到遊客身上，或者去翻找背包食物的時候，會引起遊客恐慌。」林美吟表示，若遊客尖叫或一直盯著獼猴，甚至有撥、趕的動作，都會讓野生動物覺得「要反擊」，所以牠可能就會去傷害到人類，因此看到野生獼猴出沒，遊客最好手上不要手提食物或邊走邊吃。

林美吟建議，遊客可把包包抱在胸前，盡量包包不要離身，若由獼猴跳到身上，站起來往前走，獼猴就會跳下去了。

對於登山客遭獼猴咬傷，壽山國家自然公園管理處表示，2011年起即針對登柴山民眾投保公共責任意外險，最高可賠50萬元；民眾若在柴山遭獼猴抓咬傷，應盡速就醫，只要檢附診斷證明，都可實支實付獲賠；呼籲登山客食物勿露白，也勿餵食獼猴，把食物收好，和獼猴保持距離勿接觸。

觀光局表示，壽山動物園有投保公共意外險，但野生動物侵襲不在理賠範圍內，園方除持續加強人猴友善宣導，也安排保全機動加強園區巡查，以期降低人猴衝突的發生。

壽山動物園表示，遊客入園前工作人員會加強口頭宣導，提醒遊客注意防範。園方也呼籲遊客可至服務中心借用防猴包，收妥貴重物品並留意看顧，園區亦設有置物箱可供使用；若遇獼猴近身，請勿拉扯物品或瞪視、威嚇獼猴，以免獼猴感受威脅而做出攻擊行為。 壽山國家自然公園管理處轄管的柴山，今年以來發生11名登山客被獼猴抓咬傷事件；圖為動物園外的柴山登山口常可見獼猴四處遊走的畫面。記者石秀華／攝影 壽山國家自然公園管理處轄管的柴山，今年以來發生11名登山客被獼猴抓咬傷事件；圖為動物園外獼猴攀爬電話亭的畫面。本報資料照

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