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台東小米收穫祭儀前夕 卑南鄉族人目擊台灣黑熊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東小米收穫祭儀前夕 ，卑南鄉達魯瑪克部落族人目擊台灣黑熊。圖／林保署台東分署提供
台東小米收穫祭儀前夕 ，卑南鄉達魯瑪克部落族人目擊台灣黑熊。圖／林保署台東分署提供

7月適逢台東縣卑南鄉達魯瑪克部落小米收穫祭，在祭儀前夕，部落族人Cegaw 與兒子在距離部落 5.3公里、海拔高約580公尺的山區進行傳統狩獵時，意外目擊1隻成年台灣黑熊。基於遵循魯凱族傳統及傳承生態保育觀念，Cegaw立即關閉照明並帶著兒子安靜撤離，展現對野生動物的尊重，也隨即通報林業保育署台東分署這次目擊事件。

這是繼前年海端鄉崁頂村射耳祭儀期間因目擊黑熊暫緩活動，待黑熊遠離才繼續辦理的案例後，台東地區第2筆原住民狩獵期間近距離目擊及友善黑熊舉措的紀錄，顯見部落族人對山林的敬畏與對保育的支持。

Cegaw事後在個人臉書從文化傳承、山林智慧的角度分享個人感想，他說，部落一直以來將黑熊視為「大地守護者」，也趁機提醒族人與熊共享山林及謹守彼此界限，深刻描繪部落與黑熊和諧共處的智慧。

他表示，部落流傳許多黑熊禁忌，提醒族人敬畏、不隨意獵捕，以維護生態平衡。黑熊的出現被視為土地恢復健康的象徵，也是山林對族人的文化滋養。

林保署台東分署表示，達魯瑪克部落自去年起積極參與「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，至今年2月間已2度記錄到黑熊影像，加上這次目擊，顯示該區黑熊族群目擊的頻率有增加趨勢。

另也因部落加強保育宣導後，族人已有主動通報的概念，並持續透過文化禁忌教育下一代，充分展現部落積極參與保育及永續山林資源的決心。

台東分署藉機呼籲及提醒，山村及淺山地區居民落實廚餘、飼料等食物管理，避免氣味誘引野生動物靠近；農民若有防治獸害或部落族人有傳統狩獵需求，可洽分署各工作站免費換領改良式獵具。若發現野生動物受困，請撥打縣府1999或林業保育署24小時通報專線0800-000-930；誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報協助救援，即不究責。

族人 台灣黑熊 台東

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