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被毛孩眼神打動 巴拉圭碩生Ruth無畏風雨奉獻陪伴浪浪

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
Ruth（左）與Claire（右）是西班牙語系畢業生，兩人跨文化友誼也在志工服務中更顯深厚。圖／新北市動保處提供
Ruth（左）與Claire（右）是西班牙語系畢業生，兩人跨文化友誼也在志工服務中更顯深厚。圖／新北市動保處提供

來自南美洲巴拉圭的Ruth Leiva近日與台灣好友胡可宣（Claire），一同前往新北市動保處淡水動物之家，原本只是想認養一隻貓咪，但被毛孩渴望陪伴的眼神打動，在站長黃琦新熱情邀約下，自此每周1至3次捲起衣袖、腳穿雨鞋，攜手走進犬舍與貓房，陪伴這些等待被認養的小生命。

Ruth去年於淡江大學國際事務與戰略研究所攻讀碩士學位，畢業後選擇留在台灣，目前從事西班牙語客服工作。Ruth也是一位虔誠天主教徒，總是帶著親切溫柔的陽光笑容面對犬貓。即使平日工作繁忙，她仍持續利用空檔時間前往淡水之家協助清潔、餵食、陪伴毛寶貝，默默地付出從不求回報。

Ruth表示，原本只是想分享溫暖愛心，沒想到卻從牠們身上得到更多回饋。能夠陪伴牠們成長、康復、甚至找到新家庭，是我生活中最大的喜悅。

Ruth也分享，她觀察到許多來台外籍留學生對當志工充滿熱忱，卻無外文相關資訊可加入參與，又或擔心中文不夠好而猶豫裹足不前。希望自己能當個榜樣，讓更多人知道，愛不需要翻譯，陪伴是最簡單的語言」。她願意將自己經驗分享並協助其他國際友人一起加入照護流浪動物的行列，擴大志工力量。

動保處表示，來自國際的志工參與，不僅促進文化交流，也為動保工作注入更多溫度與希望。Ruth的行動讓我們看見「愛動物」是一種超越語言與國界的共同價值，也證明每個人都可以透過一點時間、一雙手，為這些生命帶來改變。動保處目前持續招募志工，不分國籍、不限背景，歡迎有興趣的民眾加入服務行列。

Claire說給動物多一分愛，它們就回報你一百分的熱情。圖／新北市動保處提供
Claire說給動物多一分愛，它們就回報你一百分的熱情。圖／新北市動保處提供
Ruth Leiva來自南美洲巴拉圭，攻讀淡江大學國際事務與戰略研究所。圖／新北市動保處提供
Ruth Leiva來自南美洲巴拉圭，攻讀淡江大學國際事務與戰略研究所。圖／新北市動保處提供
Ruth也分享，她觀察到許多來台外籍留學生對當志工充滿熱忱，卻無外文相關資訊可加入參與，又或擔心中文不夠好而猶豫裹足不前，希望自己能當個榜樣。圖／新北市動保處提供
Ruth也分享，她觀察到許多來台外籍留學生對當志工充滿熱忱，卻無外文相關資訊可加入參與，又或擔心中文不夠好而猶豫裹足不前，希望自己能當個榜樣。圖／新北市動保處提供

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