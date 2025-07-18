民眾在大坵島捕捉母鹿守護小鹿瞬間 象徵保育成果
大坵島以梅花鹿聞名，有民眾今天發現，在島嶼林間母梅花鹿產下小鹿並舔舐胎盤、細心守護瞬間。連江縣政府產業發展處強調，象徵保育努力成果，盼遊客給小鹿一個安全的家。
連江縣政府產業發展處今天於Facebook粉絲專頁發文披露，有遊客在大坵島林間，驚喜發現1隻母梅花鹿產下小鹿，並舔舐胎盤過程，以及細心守護剛出生小鹿的瞬間。
產發處發文提到，大坵島是「梅花鹿天堂」，島上每一次新生命的誕生，是大坵島生態最美的見證，更是努力保育、共同守護的成果。
產發處呼籲，民眾登上大坵島觀賞梅花鹿時，應保持安全距離，勿追趕、驚嚇，甚至逗弄或挑逗梅花鹿，以免造成鹿隻壓力，進而引發攻擊行為，更勿碰觸或擅自抱起小鹿。在島上行走時，也要避免大聲喧嘩、放煙火或製造噪音，以及落實垃圾不落地，提供梅花鹿安心生活環境。
鴻宇海運股份有限公司日前發布公告，已取得交通部航港局核准，將開航南竿往返大坵島的固定航班，也是該路線首度有航商營運固定航班。董事長王俊傑今天告訴中央社記者，預計旺季期間每日將開航2班次，目前縣府正修改售票系統，完成後便可公布首航日期。
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