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台灣櫻花鉤吻鮭生態中心參加觀光亮點獎 雪管處催票：有機會中大獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「鮭魚123」國寶魚保育工作體驗活動，小小巡守員放流體驗，將魚袋背至溪邊放流。圖／雪霸國家公園管理處提供
「鮭魚123」國寶魚保育工作體驗活動，小小巡守員放流體驗，將魚袋背至溪邊放流。圖／雪霸國家公園管理處提供

交通部觀光署舉辦「第2屆觀光亮點獎」票選活動已啟動，將選出最具代表性與發展潛力的台灣觀光景點，雪霸國家公園台灣櫻花鉤吻鮭生態中心獲國家公園署推薦參加，雪霸管理處開始「催票」，希望全民多支持，參加票選有機會獲得觀光署的大獎，雪霸也「加碼」，參加投票支持雪霸，有機會抽中雪霸限定特色保冷托特袋。

雪霸國家公園管理處指出，櫻花鉤吻鮭是台灣特有保育類生物，有「國寶魚」美譽，經雪霸國家公園多年復育，野外的族群量已逐漸呈現穩定狀態，為讓國人觀賞了解台灣櫻花鉤吻鮭的生態，雪管處在武陵遊憩區七家灣溪下游河畔的台地上設立台灣櫻花鉤吻鮭生態中心，2006年3月27日落成啟用，有「保育種源庫」、「野放生態池」及「生態展示區」，生態池並與七家灣溪主流以避難水道形式接連，近年來吸引無數遊客到訪體驗，近距離觀賞認識台灣櫻花鉤吻鮭獨特的生態之美。

為推廣國寶魚保育，雪管處也於台灣櫻花鉤吻鮭生態中心規畫辦「鮭魚123」國寶魚保育工作體驗活動，活動內容包括鮭魚展示館導覽，還有小小巡守員放流體驗、草地版趴溪數魚、鮭魚卵清潔等活動，吸引親子來參加，已成為雪霸國家公園相當具特色的「秒殺活動」，幾乎一開放報名，名額就被搶光。

雪管處表示，第2屆觀光亮點獎第一階段網路票選從7月11日至31日止，民眾每日可於4大區域（北區、中區、南區、東區）各投2票，票數將作為評選指標之一，雪管處誠摯邀請大眾踴躍參與投票，支持雪霸國家公園優質景點入選全台百大觀光亮點。

投票方式3步驟依序如下， 點選下列專屬連結、 點擊頁面中的「票選」按鈕並登入LINE帳號、 當畫面顯示「投票成功」即完成投票程序。網址為https://spotlightaward.taiwan.net.tw/tourpage.php?tag=2&id=b609c58a-41a2-4260-be56-6cb2898db2c9

雪管處強調，為號召國人共襄盛舉，雪霸特別舉辦「相招來挺國寶魚一票！」抽獎，即日起至7月31日下午5點止，民眾於「雪霸國家公園官方臉書粉絲專頁」指定貼文留言處留言「天天挺國寶魚1票」並標記3位朋友，就有機會獲得雪霸限定特色保冷托特袋，將抽出10名幸運粉絲，同時在雪管處汶水遊客中心、武陵遊客中心、雪見遊客中心、觀霧山椒魚生態中心4個地點舉辦觀光亮點票選活動宣導，投票成功者可獲台灣櫻花鉤吻鮭可愛紙雕或其他國家公園宣導紀念品。

台灣櫻花鉤吻鮭生態中心。圖／雪霸國家公園管理處提供
台灣櫻花鉤吻鮭生態中心。圖／雪霸國家公園管理處提供
「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭。圖／ 吳誌堂攝影、雪霸國家公園管理處提供
「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭。圖／ 吳誌堂攝影、雪霸國家公園管理處提供

雪霸 櫻花鉤吻鮭 國家公園

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