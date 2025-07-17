布拉格台灣穿山甲寶寶滿周歲 愛築巢、爬樹個性活潑

布拉格動物園去年7月迎來第二隻台灣穿山甲寶寶 Connie，如今Connie已滿週歲。園方表示，Connie個性活潑，每天喜歡築巢、爬樹；和姐姐小松果（Šiška）較沉穩的個性不同。

台北市立動物園2022年4月將果寶（雄）及潤喉糖（雌）借殖布拉格，這對穿山甲在2023年2月產下小松果（Šiška），是在歐洲誕生的第一隻穿山甲。

布拉格動物園（Prague Zoo）2024年7月又迎來第二隻穿山甲寶寶，是小松果的妹妹，園方取名為Connie，名字靈感同樣來自「松果（Cone）」。

如今，穿山甲在布拉格動物園宛如「明星動物」，在園內處處可見果寶、潤喉糖、Šiška和Connie的明信片，以及關於穿山甲的磁鐵、繪本與玩偶等紀念品。

布拉格動物園新聞發言人馬塞克（Filip Mašek）告訴中央社記者，姊姊Šiška和妹妹Connie皆適應良好、健康成長。Šiška已是完全成年的穿山甲，而Connie目前重約2.6公斤，成年雌性約為5公斤重，她現在只有將來體型的一半，仍需約一年才長大成年。

馬塞克說，若比較這兩隻的個性，Šiška個性較沉穩，喜歡待在園方為她建的小屋中休息；而Connie則活潑許多，每天築巢、爬樹，個性明顯較活躍。

馬塞克說，Šiška和Connie皆已斷奶，開始吃成年穿山甲的泥狀飼料。通常，野外穿山甲用長舌頭在灌木叢中尋找螞蟻為食，但在布拉格動物園，「我們為牠們特製由蜜蜂幼蟲（Bee larvae）製成的泥狀飼料，這個『秘密食譜』是來自台北市立動物園，他們研發這種配方。」

馬塞克表示，整體而言，穿山甲不容易照顧，不僅因每日2次的特製飼料需花費飼養員一小時準備，還包括牠們對濕度與溫度相當敏感，因此，園內設有高度精密的氣候控制系統，確保牠們的生活品質。

馬塞克表示，園方也正在思考Šiška的未來去處，因動物園內除了果寶，沒有其他雄性穿山甲可與她配對。維也納的動物園正考慮興建一座「穿山甲館」，這是他們考慮送往選項之一。

說起穿山甲的特性，馬塞克分享，穿山甲是很可愛的動物，牠們視力不佳，主要靠嗅覺和舌頭來辨識周遭環境。當你靠近牠們時，牠們不會害怕你，反而可能會以為你的腿是棵樹，接著爬上來。

他說：「我們必須特別小心，因為穿山甲容易受到人類疾病影響，這對牠們可能非常致命。另外，因為牠們太友善了，在面對人類時不會逃跑，這也是牠們處於瀕危狀態的原因之一。」

馬塞克分享，穿山甲是夜行性動物，白天幾乎不活動，夜晚才比較活躍。牠們一天大約睡20個小時，因此遊客有時很難看到牠們。最佳參觀時間是早上9時，正好是穿山甲的餵食時間。

馬塞克說，因捷克氣候不像台灣溫暖，因次在布拉格動物園內，僅為穿山甲設室內展區，無法讓牠們在戶外活動。園方也特別整修「印尼叢林館」，打造適合穿山甲生活的室內環境，並維持恆溫與濕度控制。

馬塞克提到，穿山甲是很特別的動物，是世上唯一具鱗片的哺乳動物，但大眾對牠們並不熟悉。目前全球約有8種穿山甲，分布在非洲與亞洲。不幸的是，這8種穿山甲全被列入「國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」（IUCN Red List of Threatened Species），瀕危主因是非法偷獵，主要是為了牠們的肉與鱗片。

馬塞克說，有人以為穿山甲鱗片具某種獨特、神奇的療效，但這其實是毫無科學根據的說法。穿山甲的鱗片主要由角蛋白組成，與人類的指甲相同，並不具特殊功效。然而，這種錯誤的觀念卻讓穿山甲面臨極大的生存威脅。

由於穿山甲的照顧難度高，目前整個歐洲只有布拉格動物園與德國萊比錫動物園（Zoo Leipzig）飼養穿山甲。

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