白海豚瀕臨滅絕 專家批造成物種滅絕的綠能「非綠能」

曾被視為台灣西海岸代表性鯨豚的台灣白海豚，其族群數量正以每年約3%至4%的速度持續下降，海洋哺乳動物專家、加拿大學者王愈超（John Wang）指出，白海豚族群的生殖率極低，加上沿岸開發又是導致族群崩解的主因之一，「綠能若造成物種滅絕，還能被稱作綠能嗎？」

台灣蠻野心足生態協會與水下噪音協會今天共同舉辦記者會，台灣白海豚於2008年被國際自然保育聯盟（IUCN）列為「極度瀕危」，2018年更被美國「瀕危物種法」（Endangered Species Act）正式納入保護，代表族群已面臨極高滅絕風險。

王愈超表示，自2002年起，自己每年都花數月在台灣調查台灣白海豚，當年與研究團隊首次展開調查時，族群估計約為99隻，但短短數年間就下降至45至50隻之間。由於鯨豚繁殖緩慢，台灣白海豚的繁殖速度遠遠追不上消失的速度，若不積極保育，牠們極有可能會成為下一個絕種的海洋哺乳類。

王愈超指出，沿岸開發是導致族群崩解的主因之一，已知90%的白海豚會經過台中港，但現在的擴建計畫將進一步破壞牠們的棲地，這些動物近年來通過台中港區域時，游動的速度越來越快，表示台中港的工程及周遭頻繁的船隻交通確實會騷擾白海豚，使白海豚想要加速通過。

王愈超批評，政府推動天然氣作為過渡能源的論述，離岸風電對白海豚的衝擊也非常巨大，如果消費者知道所謂的綠能正在推動一個物種的滅絕，這樣的綠能還能被稱為綠能嗎？自己也在多次調查中，親眼目擊非法拖網作業在近岸海域頻繁出現，執法機關一定也能看到，但這些非法行為依然存在，顯示海豚與人類漁業間高度重疊的生存壓力。

成大海洋生物及鯨豚研究中心主任王建平指出，離岸風電、天然氣建設、漁業衝突與環境噪音，皆是白海豚當前無法承受的壓力來源，目前約有6成個體有明顯外傷，不僅造成劇痛，也大幅縮短壽命，我們不知道牠們如何進食、如何繁殖，牠們又是高度社會性的動物，圈養無法取代自然環境。

台灣蠻野心足生態協會創辦人文魯彬提出三贏的策略，希望離岸風電開發、鯨豚保育與永續漁業之間能找到共存之道，真正的永續發展，必須以不犧牲其他生命為前提。

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