【動物冷知識】蜜蜂都會釀蜜？專家揭：2萬多種中僅8種會大量產蜜
哈囉大家好，我是帽帽！
犰狳給人的印象，就是有堅硬的鱗甲覆蓋，遇到危險時還能縮成一顆球保護自己。
但你知道嗎？在現存的21種犰狳中，只有2種有縮成球的能力唷！
今天我們一起來看3個同個動物不同物種的有趣冷知識吧！
全世界的蜂類要超過15萬種，若只看蜜蜂的話也有2萬多種，但我們熟知的會大量釀蜜並儲存的只有8種哦！
我們一般認為的蜜蜂狹義指的是honey bee，會分泌蜂蠟做蜂房與釀蜜，而其餘的蜜蜂雖然也會訪花協助作物、植物授粉功能的花（粉）蜂pollen bee，但並不一定都會釀蜜。
所以大多數的蜜蜂並不是我們所認識的honey bee，且大多的蜜蜂也都是過著獨居、自給自足的生活，沒有需要大量釀蜜與儲存的需求。即使會釀蜜，也是少量生產給自己或幼蟲食用。
大家對犀牛的印象，往往就是他那厚重龐大的身軀配上一長一段、醒目又威風凜凜的角——像是自然界的戰車，在草原間緩慢推進。
但你知道嗎？犀牛除了有兩根角的種類外，也有獨角的版本唷！
現存犀牛總共有4屬5種犀牛，獨角犀佔了其中兩種，分別是印度犀牛與爪哇犀牛。
犰狳是一種有殼的哺乳類動物，傳說他們的鱗甲堅硬到甚至能夠反彈子彈！
另一種犰狳讓人印象深刻的就是，當他們遭遇危險時會將自己捲起來變成一顆球，全面都包覆著堅硬的鱗甲外殼，讓獵食者無從下手。2014年世足賽也將犰狳變成球的技能，作為吉祥物宣傳！
但你知道嗎？其實會這項技能的犰狳是非常少數的唷！
在現存的21種犰狳中，只有三帶犰狳屬下的2種犰狳可以把自己變成球，分別是南方三帶犰狳與巴西三帶犰狳。
想不到變成球也是一門技術活呢，三帶犰狳硬是靠這項獨特技能，讓自己在21種犰狳中脫穎而出！
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