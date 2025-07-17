動保團體抗議野柳海洋世界非法繁殖海豚 業者及海保署回應了

台灣動物社會研究會等7個動保相關團體今天到新北市野柳海洋世界前抗議，指曾有多次未經核准繁殖遭裁罰紀錄，且過去10年共繁殖6隻小海豚，其中3隻幼豚夭折，平均年齡都不到1歲，早夭率高達50%，要求停止繁殖、圈養展演應退場轉型。海保署回應，繁殖有申請但程序未完備已裁罰，輔導業者轉型，朝向兼具教育意義與動物福祉的展演型態發展。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，2024年海保署召集專家學者、動保團體與業者，研議禁止海洋保育類動物展演，與會動保團體指出，國際科學共識已明確認定鯨豚不適合圈養，呼籲我國應終止圈養並啟動退場機制。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如指出，野柳海洋世界是違法累犯，業者在2015 年就曾在未申請繁殖、未經許可下，非法繁殖出3 隻新生幼豚，卻只遭新北市政府開罰每隻5萬元罰金，其中1隻新生幼豚不到一個月即早夭離世。2024年7月非法繁殖出幼體，海保署依野保法開罰1萬元，沒有針對海豚進行沒入的行政措施。

目前野柳海洋世界飼養10隻海豚，含1隻小海豚，幼體養在展區後方一個約莫只容3輛巴士的極小水池裡，已約1年的時間，狹小的飼養環境極度危害動物福利。

黑潮海洋文教基金會董事蔡偉立、亞洲善待動物組織倡議專員林婷憶指出，依野生動物保育法，業者若要繁殖保育類野生動物，須以「教育或學術研究」為目的並提出計畫，然而這些計畫是否具備實質的研究價值非常值得檢視。

好好愛牠創辦人蔡雅芬最後指出，為這些長年被業者囚禁的海豚，

有幾隻個體從野外捕捉後已經被關在狹小的水池裡37年，牠們的家就在野柳後方的美麗大海，但卻永遠回不去屬於牠們的棲地。

動保組織提出六大訴求，主要為一野柳海洋世界應公開承諾停止繁殖海豚；二海保署與新北市政府應落實會議共識，不再核准任何繁殖計畫，逐步讓國內鯨豚圈養展演退場轉型；三針對目前野柳的鯨豚，盡速要求業者改善圈養環境，若無法改善應即沒入，評估並著手規劃台灣四周海域任何可能作為中繼飼養的空間，並謹慎評估野放的可能性。

聯合發聲的有台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會、好好愛牠協會、關懷生命協會、亞洲善待動物組織 PETA、台灣動物平權促進會、KiTA 台灣友善動物協會。

野柳海洋世界業者廖俊維說明，繁殖的部分都有合法申請，秉持合法的精神飼養及經營，動保團體所指違法繁殖並非事實，目前朝生態教育展演為方向轉型。

海保署回應說，申請單位財團法人私立海洋動物園教育基金會於113年7月27日自然繁殖一隻印太瓶鼻海豚幼豚，母豚受孕時間是在計畫核准期間內，但幼豚出生時間確實逾期，因基金會未完備展期程序，海保署依野生動物保育法裁罰。未來將不再核發該基金會瓶鼻海豚繁殖計畫許可，已成立「海洋保育類鯨豚展演轉型輔導小組」，積極輔導業者轉型，朝向兼具教育意義與動物福祉的展演型態發展。 動保團體今天到野柳海洋世界抗議，要求停止繁殖、圈養展演應退場轉型。海保署回應，繁殖有申請但程序未完備已裁罰，輔導業者轉型。記者游明煌／攝影 動保團體今天到野柳海洋世界抗議，要求停止繁殖、圈養展演應退場轉型。海保署回應，繁殖有申請但程序未完備已裁罰，輔導業者轉型。記者游明煌／攝影 動保團體今天到野柳海洋世界抗議，要求停止繁殖、圈養展演應退場轉型。海保署回應，繁殖有申請但程序未完備已裁罰，輔導業者轉型。記者游明煌／攝影 動保團體今天到野柳海洋世界抗議，要求停止繁殖、圈養展演應退場轉型。海保署回應，繁殖有申請但程序未完備已裁罰，輔導業者轉型。記者游明煌／攝影 動保團體今天到野柳海洋世界抗議，要求停止繁殖、圈養展演應退場轉型。海保署回應，繁殖有申請但程序未完備已裁罰，輔導業者轉型。記者游明煌／攝影 動保團體今天到野柳海洋世界抗議，要求停止繁殖、圈養展演應退場轉型。海保署回應，繁殖有申請但程序未完備已裁罰，輔導業者轉型。記者游明煌／攝影

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