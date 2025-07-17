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愛貓送寵物美容被剃傷 新北動保處提醒：飼主要簽契約書保障權益

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北動保處提醒，飼主要與業者簽訂寵物美容契約書，明確保障雙方權益。圖／新北市動保處提供
新北動保處提醒，飼主要與業者簽訂寵物美容契約書，明確保障雙方權益。圖／新北市動保處提供

寵物美容服務需求日益提升，新北市動保處表示，寵物美容不只是外觀修整，更涉及健康管理與預防照護，像是修剪指甲能避免關節變形、定期洗澡可降低皮膚病及寄生蟲感染風險。提醒飼主要與業者簽訂寵物美容契約書，明確保障雙方權益。

日前土城區簡姓飼主投訴動保處，愛貓美容返家後，皮膚出現紅腫並有剃傷情形，經調查，確認店家是在美容過程中，未做好保定動作，導致愛貓受傷。

動保處表示，犬、貓在美容時，店家是動物管領之人，應善盡飼主責任，避免其受騷擾、虐待、傷害，依動保法第30-1條第2款裁罰，開罰3千元，另經查發現店家未與飼主簽訂寵物美容契約、服務內容不清，以致於溝通上有落差，導致責任歸屬難以釐清。

另，近日動保處稽查五股寵物沙龍業者，發現有顧客寵物美容後逾時帶回，業者有收取寵物安親費用情事，並未申請特定寵物業許可證字號，經營寵物寄養業務，動保處依動保法第25-2條第1項違反第22條第1項規定，開罰開罰10萬元。

動保處呼籲，新北市寵物美容業目前有515家，為避免美容過程中產生糾紛或動物受傷，動保處積極推廣寵物美容契約制度，並應懸掛至明顯處，提供飼主參考。

動保處提醒，契約內容應載明寵物基本資料、預計服務項目、價格、預期風險說明、臨時狀況處理方式（如發現傷口是否通知獸醫及通知飼主）、雙方聯絡方式等。透過白紙黑字，明確定義雙方責任，有助降低誤會與爭議，如有消費糾紛可至行政院消費者保護會申請調解。

新北動保處提醒，飼主要與業者簽訂寵物美容契約書，明確保障雙方權益。圖／新北市動保處提供
新北動保處提醒，飼主要與業者簽訂寵物美容契約書，明確保障雙方權益。圖／新北市動保處提供
新北動保處提醒，飼主要與業者簽訂寵物美容契約書，明確保障雙方權益。圖／新北市動保處提供
新北動保處提醒，飼主要與業者簽訂寵物美容契約書，明確保障雙方權益。圖／新北市動保處提供

開罰 寵物

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