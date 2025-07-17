楚門的世界猛禽版！屏科大各地農田設猛禽棲架 9年努力獲銀獎肯定

屏東科技大學野生動物保育研究所鳥類生態研究室近年以創新性的「猛禽棲架」，獲得由台灣永續能源研究基金會主辦的「2025第三屆台灣生物多樣性獎」銀獎，肯定其在生態研究、食農教育、社會實踐，及守護農田生態保育、生物多樣性的貢獻。

猛禽棲架由屏科大野保所助理教授洪孝宇及農學院生物資源博士班林惠珊共同執行，2017年起於台灣各地農田設置多處猛禽棲架，透過首創的棲架監測技術，吸引黑翅鳶和草鴞等多種猛禽進入田間捕鼠，減少田間使用化學藥劑。

團隊結合企業資源，開發黑翅鳶米、貓頭鷹鳳梨等友善品牌，並推動「友善草鴞標章」，希望協助農民提升農產品附加價值，達到創造保育與經濟雙贏目標。也與屏東縣政府攜手舉辦草鴞鳳梨地景藝術、野保市集等活動，讓農友及民眾體驗農業與生態共榮。

團隊也在網路社群分享在棲架上拍攝到的鳥類逗趣影像，讓不少網友看了直呼「好可愛！」也讓更多農友與民眾認識田野生態，成功將猛禽形象化為推動友善農業的絕佳代言人。

得獎後洪孝宇感謝評審團的肯定，也感謝多年來參與此專案的農友、企業與政府單位。他表示，團隊將持續推廣猛禽棲架的監測成果，促成更多友善農業與在地參與，希望讓台灣農田成為野生動物的安全家園。

屏科大表示，學校會持續秉持「農業與生態共好」的核心理念，積極擴展教育與研究並重，發揮影響力為台灣的永續發展貢獻心力。 猛禽棲架上的黑翅鳶。圖／屏科大提供 屏科大野保所助理教授洪孝宇（中）出席領獎。圖／屏科大提供 團隊於農田設立棲架。圖／屏科大提供

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