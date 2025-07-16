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小琉球今年記錄19窩海龜產卵 鵬管處辦淨灘呼籲遊客夜間勿到沙灘

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
小琉球今年已記錄到19窩海龜產卵。圖／鵬管處提供
小琉球今年已記錄到19窩海龜產卵。圖／鵬管處提供

小琉球今年已記錄到19窩海龜產卵，為了讓剛出生的小海龜有一條安全回家的路，大鵬灣國家風景區管理處舉辦2場「愛龜淨灘接力賽」，上百人響應參加，共清出357公斤的海漂垃圾。鵬管處呼籲，海龜孵化旺季將至，遊客夜間盡量避免到沙灘

兩場淨灘活動分別於肚仔坪與美人洞沙灘展開，兩處沙灘皆為母龜上岸產卵的重要棲地。根據海保署委託台灣咾咕嶼協會巡灘調查，近期已有母龜上岸產卵，今年共記錄到19窩。淨灘活動協助清除海漂垃圾，減少妨礙幼龜前行的障礙物，希望讓每隻小海龜都能平安返回大海。

參與者也能獲得小琉球限定的「海灘貨幣」，能在島上特定商家消費，或留下做為收藏。淨灘前的解說課程，也讓參與者對海龜生態與責任旅遊更加認識。有參與者知道將清理的沙灘有海龜產卵時都直呼開心，表示「這樣就更有動力來淨灘了！」

鵬管處長王玟傑表示，希望藉由這個活動，讓保育觀念深植人心，實現永續觀光。也呼籲小琉球即將迎來海龜孵化旺季，希望遊客夜間避免去沙灘，不要打擾海龜繁殖。旅遊過程減少製造垃圾，共同落實負責任旅遊，讓每一隻小海龜都能平安返回大海。

鵬管處舉辦2場「愛龜淨灘接力賽」，共清出357公斤的海漂垃圾。圖／鵬管處提供
鵬管處舉辦2場「愛龜淨灘接力賽」，共清出357公斤的海漂垃圾。圖／鵬管處提供
剛出生的小海龜非常可愛。圖／台灣咾咕嶼協會提供
剛出生的小海龜非常可愛。圖／台灣咾咕嶼協會提供

海龜 沙灘 小琉球

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