百步蛇野外護卵孵化紀錄影片獲雙獎入圍 39萬次點閱率

一名男子跟朋友在外面喝得醉醺醺，回家準備洗洗睡時，突然聽見社區中庭傳來狗狗淒厲的叫聲，原以為有人虐狗，他立刻衝下樓查看，沒想到發現是一隻疑似中毒的小狗奄奄一息，於是與兩位素不相識的熱心男子合力將狗狗送醫，這段經歷感動不少網友，直呼「你是最帥氣的醉漢」。

2025-07-15 14:16