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百步蛇野外護卵孵化紀錄影片獲雙獎入圍 39萬次點閱率

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林業保育署台中分署113年製作發表「守護：百步蛇野外護卵孵化記錄」。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業保育署台中分署113年製作發表「守護：百步蛇野外護卵孵化記錄」。圖／林業及自然保育署台中分署提供

林業及自然保育署台中分署去年製作發表「守護：百步蛇野外護卵孵化記錄」，百步蛇野外生殖生態紀錄影片，不到1年已累積39萬次點閱率；影片在第3屆台灣生態環境影展中脫穎而出，入圍「科學探索獎」與「社群互動獎」兩項殊榮，台中分署說，今天是世界蛇日，邀請民眾一起觀賞影片。

林業保育署台中分署委託野聲環境生態有限公司與道綺全球傳播有限公司，在八仙山國家森林遊樂區內拍攝全球首筆百步蛇野外護卵孵化紀錄，製作「守護：百步蛇野外護卵孵化記錄」生殖生態紀錄影片，記錄百步蛇野外產卵後的護卵、護幼，到幼蛇離巢等完整行為，成功以諧波反射器進行幼蛇離巢後的活動追蹤，影片於林業保育署YouTube網站發布後引起廣大迴響，點閱率持續上升。

林業保育署台中分署表示，該影片製作特別使用中英文字幕，於YouTube平台公開發布，無償提供國內外關注百步蛇生態保育民眾觀賞，本次影展「科學探索獎」與「社群互動獎」兩項獎項，評比標準皆是希望以影片結合生態保育與環境知識訊息，推動公眾理解、參與進而有效激發討論。

第3屆台灣生態環境影展將於8月29日在高雄市電影館舉行頒獎典禮，入圍作品「守護：百步蛇野外護卵孵化記錄」可在林業保育署YouTube頻道完整免費觀賞；林業保育署台中分署在八仙山國家森林遊樂區遊客中心設有「百步蛇野外護卵孵化紀錄」特展。

八仙山國家森林遊樂區遊客中心「百步蛇野外護卵孵化紀錄」特展，有百步蛇相關資料。圖／林業及自然保育署台中分署提供
八仙山國家森林遊樂區遊客中心「百步蛇野外護卵孵化紀錄」特展，有百步蛇相關資料。圖／林業及自然保育署台中分署提供

社群 百步蛇 影片

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