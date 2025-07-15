小琉球淨灘清出358公斤垃圾 盼助小海龜返大海

鵬管處13日及今天分別在小琉球舉辦兩場淨灘活動，共清出358公斤垃圾，盼助小海龜平安返回大海。鵬管處呼籲遊客造訪小琉球時夜間少去沙灘，避免打擾海龜繁殖。

為推動負責任旅遊與海洋保育行動，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處辦理「愛龜淨灘接力賽」，13日及今天分別在肚仔坪與美人洞沙灘登場。鵬管處統計，肚仔坪共清出123公斤垃圾、美人洞沙灘則清出235公斤垃圾，其中除了有不少寶特瓶，因颱風過境不久，也清出許多民生用品。

鵬管處表示，2場活動吸引眾多遊客與在地居民參與，共同為即將孵化小海龜「清理回家的路」。隨著淨灘行動圓滿完成，小琉球即將迎來海龜孵化旺季，呼籲遊客造訪小琉球時夜間少去沙灘，避免打擾海龜繁殖，旅遊過程減少製造垃圾，共同落實負責任旅遊，讓每隻小海龜都能平安返回大海。

鵬管處表示，根據海洋保育署委託台灣咾咕嶼協會巡灘調查，今年在島上記錄到海龜卵窩計19窩。上述2處沙灘都是母龜上岸產卵重要棲地，近期也有母龜上岸產卵，為提供乾淨、安全沙灘環境，「愛龜淨灘接力賽」選定這2處進行集中清理，清除海漂垃圾及其他可能妨礙幼龜前行障礙物。

鵬管處表示，今天場次由鵬管處長王玟傑帶隊，鼓勵遊客以實際行動投入環境維護。王玟傑表示，鵬管處藉由與民間協會及海洋保育署、屏東縣政府、琉球鄉公所等跨單位合作，讓保育觀念深植人心，是實現永續觀光重要一步。

鵬管處指出，活動現場不僅保有小琉球限定「海灘貨幣」獎勵機制，也透過淨灘前解說課程，深化參與者對海龜生態與責任旅遊認識。有遊客說，知道這片沙灘有海龜產卵，就更希望盡一份心力守護牠們。