用汗水偷北市動物園蝴蝶遭起訴 園方還原：汗水、尿液對昆蟲有吸引力

北市一名盧姓男子今年6月到台北市立動物園昆蟲館內，利用汗水吸引蝴蝶靠近抓捕，園方發現異常報警。北檢依涉犯竊盜罪嫌，將盧男起訴。園方今還原始末強調園內設有監視器，多數動物也有晶片或DNA紀錄可追蹤，動物園是寓教娛樂場所，發現違法一定會處理，民眾切勿做出不當行為。

發言人曹先紹還原狀況指出，當時昆蟲館工作人員發現盧男神色異常、行為怪異，立即通報並調閱監視器發現，盧男竟自備三角折帶捕捉蝴蝶，立即報警並抓獲當事人，當場扣獲2隻枯葉蝶、2隻大白斑蝶及1隻白痣珈蟌，雖非保育類，但偷竊屬於非告訴乃論，不適當行為一旦被抓獲，園方一定會處理，不能教壞小朋友。

曹先紹說，2006年也曾發生過離職員工透過參與林務局的野生動物救傷收容計畫，走私保育類龜類，當時園方發現後也即時處理，也成功追回7隻動物個體，隨著科技進步，園區內設有非常多監視器某些特定範圍甚至能收音，也有門禁管制和巡場同仁，而多數動物也都有晶片追蹤，脊椎動物只要做過健康檢查也會留下DNA樣本，甚至能辨識是哪一個體。