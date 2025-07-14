布拉格動物園消暑妙招 北極熊滾冰塊模樣逗趣

隨著夏季氣溫升高，捷克首都布拉格市動物園也推出各種降溫措施，例如為北極熊送上3噸冰塊，或讓大猩猩吃到特製冰淇淋，設法為動物們打造更友善的夏季環境。

炎炎夏日，為了讓動物舒適度過酷暑，布拉格動物園（Prague Zoo）打造「冰樂園」，準備10噸冰塊為動物消暑。其中，園方為北極熊送上3噸冰塊，北極熊在上面翻滾、玩耍，模樣逗趣，吸引遊客觀賞與拍照。

布拉格動物園新聞發言人馬塞克（Filip Mašek）告訴中央社記者，動物園會根據氣溫決定是否提供冰塊，若天氣預報顯示氣溫將超過攝氏30度，園方會提前2天向餐飲業合作夥伴訂購冰塊，讓動物能即時消暑。

馬塞克說，北極熊看到冰塊很高興，「牠們非常享受，把冰塊當成床鋪，還在冰上蹭背，讓自己涼快下來。看到牠們開心，我們也很高興。」

除了北極熊，馬塞克表示，園方也會根據動物的原生環境給予冰塊，例如歐洲野牛、普氏野馬，以及紐西蘭的啄羊鸚鵡，因牠們生活在高山區，對冰塊不陌生。此外，深受遊客喜愛的水豚也能享受冰塊，「我們把冰塊當成一種豐富環境的手段。」

馬塞克解釋，冰塊除了具降溫功能，對動物來說，也是一種玩耍、互動的玩具。現代的動物園經常透過設計謎題或給予特製食物，來刺激動物的思考與活動能力。例如大猩猩與紅毛猩猩能享用特製的冰淇淋消暑解熱。

馬塞克說，園方也採取多項輔助降溫措施，例如設置水霧噴灑系統。所有動物展區皆設有遮蔭處，幾乎所有室內展區均配備空調，確保動物在酷暑中也能擁有舒適的休息環境。