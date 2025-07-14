利用台灣豐富鳥類生態帶動觀光 「第一屆世界賞鳥博覽會」宣布舉辦

交通部觀光署舉辦「2025第一屆世界賞鳥博覽會」並以「羽翼之美 匯聚台灣」為主題，呈現台灣豐富的鳥類生態，同時也邀請全球30餘國、超過51個生態協會組織與國內各地鳥會及保育單位共同參與交流分享，利用生態發展觀光。

博覽會9月19日至23日將在台中市舉行，邀請民眾9月20至21兩天在市民廣場扮成各種鳥類外型，參加鳥類變裝秀比賽。今天也有20位四季藝術幼兒園小朋友穿著變身鳥裝現身記者會，率先走秀，並一同拋出手中鳥型紙飛機，宣布比賽即日起至8月15日開放報名，歡迎大家參加。

另外，也歡迎民眾8月9日用創意妝點自己，參加在科博館快閃演出鳥類變裝秀，現場將搭配臉譜彩繪與快閃舞蹈活動，感受賞鳥樂趣。

參山處說，本次鳥博也特別請台中郵局設計製作大會集章冊，9月20至21日在市民廣場贈送給參加者，只要蒐集滿5大洲特色章戳及12款攤位章戳，就可兌換1枚喔熊徽章，可抽100多項好禮；集章冊另附9元明信片，具收藏價值。