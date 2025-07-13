南投「第一屆萌寵馬拉松」在日月町起跑 成功行銷埔里

南投「第一屆萌寵馬拉松」今(13)日在埔里日月町複合式商場熱鬧登場，現場萌寵加親子超過600組攜帶心愛的毛孩及萌寵共襄盛舉，不僅有可愛小鴨、鸚鵡、穩重的陸龜、大小型愛犬、優雅的貓咪，甚至有遠從宜蘭到場同樂的水豚君及名叫拿鐵的侏儒山羊，一同來到南投埔里，參與這場盛會。

主辦贊助的精英開發董事長洪乙彥表示，舉辦南投第一屆「萌寵馬拉松」，是日月町的新啟點，希望藉此帶動南投埔里的觀光，以世界品牌村為藍圖，讓南投埔里成為台灣旅遊發展的「心啟點」。

洪乙彥說，未來還將陸續引進園藝、農藝、畜牧、養殖等設施，包括花卉、可愛動物園、蔬果、農特產品等，以南投為中心、將全台灣農業的好集中在此「展演」，用農業促進觀光、用觀光帶動農業，並結合親子互動及手作體驗遊程，今日萌寵馬拉松活動深受大家的喜愛，特別開心。

這場賽事由日月町複合式商場主辦，精心打造 2.2K的花海漫遊山巒美景的路線，讓不同年齡層及不同體能的寵物與飼主都能輕鬆參與，悠遊享樂其中。活動特別加碼摸彩活動，提供高達300多個獎項，讓中獎的參賽者驚喜連連、皆大歡喜。

另外，現場邀請「綺宇寵物療癒所」寵物溝通師Peggy，教大家如何打開與寵物間的心結、透過溝通讓彼此更融洽。舞台節目由大拇指慢飛天使-趙麟怡、覓靚佛拉明哥藝術中心擔任演出，在愛的音樂吹奏及熱情的西班牙舞蹈中精彩呈現。