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平溪老貓「老爹」左前腳潰爛染貓愛滋 截肢痊癒找到暖心家人

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「老爹」堅毅的精神打動了李小姐，一戶擁有豐富照護經驗的家庭最終決定伸出援手，給牠一個安穩且有尊嚴的歸宿。圖／新北市動保處提供
「老爹」堅毅的精神打動了李小姐，一戶擁有豐富照護經驗的家庭最終決定伸出援手，給牠一個安穩且有尊嚴的歸宿。圖／新北市動保處提供

有人日前在新北平溪區靜安路發現一隻年邁的流浪貓，左前肢皮膚嚴重缺損且傷口潰爛，身體虛弱無力。動保處獲報後派員救援，經獸醫師綜合評估後，決定做截肢手術。這隻被命名為「老爹」的老貓，經過細心照料與長期復健，不僅成功康復，近日更順利被一戶充滿愛心的家庭收養。

「老爹」被發現時，已無法正常行走，左前肢皮膚大面積缺損，疑似遭外力拉扯導致重傷，加上體力衰弱，傷口持續惡化。動物醫院初步嘗試縫合傷口但無法成功，後續轉送至中和動物之家持續醫療。

獸醫師黃繼霆檢查後發現，「老爹」除皮膚潰爛外，腕關節已完全僵硬無法正常彎曲，並確診感染貓免疫不全病毒，俗稱貓愛滋。在經過一周清創與觀察治療後，確認牠的身體狀況已穩定，遂為牠施行截肢手術，成功挽回性命。

動保處表示，評估「老爹」約10歲，且罹患貓愛滋，「老爹」在治療過程中展現出驚人的生命韌性與求生意志。然而，身為高齡且殘缺的特殊需求貓，加上貓愛滋帶原身分，讓牠的收養之路更加艱難。所幸「老爹」堅毅的精神打動了李小姐，一戶擁有豐富照護經驗的家庭最終決定伸出援手，給牠一個安穩且有尊嚴的歸宿。

新北市動保處表示，今年推出新北認養萬金禮，3月29日起，凡認養犬貓者皆可免費加入AI寵物智慧照護系統，享有多項專屬福利，包括每月1次合作動物醫院免掛號費、線上AI寵物照護問答15次、商城100元優惠、線上預約診前居家評估、查詢就診紀錄等服務。此外，動保處與資訊中心合作，推出新北幣加碼回饋:認養老年、殘疾等不易認養之犬隻，可獲得2000元新北幣，限額100名。

老爹身為高齡且殘缺的特殊需求貓，加上貓愛滋帶原身分，讓牠的收養之路更加艱難。圖／新北市動保處提供
老爹身為高齡且殘缺的特殊需求貓，加上貓愛滋帶原身分，讓牠的收養之路更加艱難。圖／新北市動保處提供
「老爹」被發現時，已無法正常行走，左前肢皮膚大面積缺損，疑似遭外力拉扯導致重傷，加上體力衰弱，傷口持續惡化。圖／新北市動保處提供
「老爹」被發現時，已無法正常行走，左前肢皮膚大面積缺損，疑似遭外力拉扯導致重傷，加上體力衰弱，傷口持續惡化。圖／新北市動保處提供

獸醫師 浪貓 平溪 動物醫院

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